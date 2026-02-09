대우건설 작년 8154억 적자…"올해 창사 최대 수주로 반등"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 8조546억원…전년比 23.3%↓

지방 미분양 할인·해외 손실 선반영

대우건설이 지난해 연간 8154억원의 영업손실을 내며 전년(4031억원) 대비 적자로 돌아섰다. 지방 미분양과 해외 현장 원가 급등이라는 이중 악재가 겹친 결과다. 다만 회사 측은 부실 요인을 털어낸 만큼 추가 손실은 제한적이라고 강조했다.

대우건설은 "2025년 실적을 잠정 집계한 결과 연결 기준 매출 8조546억원, 영업손실 8154억원, 당기순손실 9161억원을 기록했다"고 9일 밝혔다. 매출은 전년(10조5036억원) 대비 23.3% 줄었다. 특히 4분기에만 영업손실 1조1055억원, 당기순손실 8781억원이 집중되면서 연간 손실 폭을 크게 키웠다.

대우건설은 "지방 미분양 할인판매와 해외 일부 현장 원가율 상승이 큰 영향을 끼쳤다"고 설명했다. 수도권과 지방 간 부동산 시장 양극화가 심화하면서 경기 시흥시 시화MTV 푸르지오 디 오션, 대구 달서푸르지오 시그니처, 고양시 덕양구 향동 지식산업센터 등에서 미분양 물량을 할인 처리해야 했다. 해외에서는 싱가포르 도시철도 현장의 설계 변경으로 공사 물량이 늘면서 원가가 급등했다. 대우건설은 이를 4분기에 집중적으로 반영했다.

서울 중구 을지로 대우건설 사옥. 대우건설

AD

당기순손실이 영업손실보다 큰 것은 원가 손실에 더해 금융비용 등 영업외 비용이 겹쳤기 때문이다. 대우건설 관계자는 "주요 리스크를 선제 반영한 것"이라며 "차입금은 3조7000억원, 프로젝트 파이낸싱(PF) 보증은 업계 최저 수준인 1조2000억원 규모로 재무안정성은 유지되고 있고 추가 손실은 제한적일 것"이라고 했다.

실적 악화와 달리 수주는 호조를 보였다. 지난해 신규 수주액은 14조2355억원으로 전년(9조9128억원) 대비 43.6% 늘었다. 부산 서면 써밋 더뉴(1조5162억원), 김포 한강시네폴리스(9409억원), 투르크메니스탄 미네랄비료 현장(9401억원) 등이 수주를 견인했다. 수주잔고는 50조5968억원으로 연간 매출 대비 6.3년 치 일감을 확보했다. 원가율이 양호한 대형 자체 사업들도 모두 완판돼 향후 대규모 현금 유입이 기대된다.





AD

대우건설은 올해 신규 수주 18조원, 매출 8조원의 목표를 제시했다. 수주 목표 18조원은 창사 이래 최대 규모다. 대우건설 관계자는 "체코 원전, 가덕도 신공항, 파푸아뉴기니 액화천연가스(LNG) CPF(천연가스를 채굴한 뒤 불순물을 제거하고 액화·정제하는 부유식 해양생산설비), 이라크 해군기지 등 초대형 프로젝트가 많다"며 "원자력, 항만, LNG 등 핵심 공종 수주 경쟁력을 적극 활용하여 올해를 대도약의 해로 만들겠다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>