골든블루, 설 명절선물세트 한정판 출시

작년 추석 실용적 구성으로 긍정적 반응

시장 수요 반영, 동일한 구성으로 재출시.

골든블루는 설 명절을 맞아 '골든블루' 선물 세트 2종을 한정 출시했다고 9일 밝혔다.

'골든블루 사피루스 패키지'는 '골든블루 사피루스' 450㎖ 1병과 하이볼 전용 잔 1개, 전용 코스터 1개로 구성됐다. '골든블루 사피루스'는 100% 스코틀랜드산 원액을 사용한 위스키로, 바닐라와 초콜릿 향이 어우러진 것이 특징이다. 2017년 이후 국내 위스키 단일 브랜드 판매 1위를 기록하고 있다. 하이볼 음용 트렌드에 맞춰 전용 잔도 포함됐다.

‘골든블루 사피루스 패키지’, ‘골든블루 다이아몬드 패키지’. 골든블루 제공.

'골든블루 다이아몬드 패키지'는 '골든블루 다이아몬드' 450㎖ 1병과 스월링(Swirling) 글라스 1개, 전용 코스터 1개로 구성됐다. '골든블루 다이아몬드'는 스코틀랜드 하이랜드와 스페이사이드 지역의 원액을 사용했으며, 위스키 증류 과정 중 가장 순수한 순간으로 알려진 '허트 커팅 포인트(Heart Cutting Point)'에서 추출한 원액을 담았다. 달콤한 과일 향과 부드러운 질감, 은은한 피트향이 조화를 이룬다는 설명이다. 골든블루는 제품의 향미를 온전히 느낄 수 있도록 전용 스월링 글라스를 구성품으로 포함했다.





박소영 골든블루 대표는 "골든블루는 단순한 제품 제공을 넘어 브랜드가 지향하는 품격 있는 위스키 문화를 공유하기 위해 끊임없이 노력하고 있다"며 "앞으로도 소비자들의 다양한 라이프스타일에 부합하는 혁신적인 시도와 다채로운 활동을 통해 국내 주류 시장의 새로운 트렌드를 선도해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





