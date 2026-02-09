리가켐바이오, 소티오로부터 ADC 플랫폼 기술이전 마일스톤 수령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"2026년 하반기 SOT106의 글로벌 IND 신청 예정"

리가켐바이오사이언스는 소티오 바이오텍과 체결한 ADC 플랫폼 기술이전 계약에 따라 개발 마일스톤을 수령할 예정이라고 9일 밝혔다.

리가켐바이오 로고 이미지. 리가켐바이오

이번 마일스톤은 육종 및 LRRC15 양성 고형암 치료를 목표로 개발 중인 LRRC15 표적 ADC 후보물질 'SOT106'의 개발 진전에 따른 것이다. 소티오는 2026년 하반기 글로벌 임상시험 진입을 위한 임상시험계획서(IND)를 제출할 계획이다.

리가켐바이오는 2021년 11월 소티오와 다중 타깃 ADC 플랫폼 기술이전 계약을 체결했다. 소티오는 자체 항체에 리가켐바이오의 ADC 플랫폼 'ConjuAll'을 적용해 후보물질 연구와 개발을 진행하고 있다. 해당 계약에 따라 리가켐바이오는 개발·허가 단계별 성과에 따라 최대 10억2750만달러(약 1조 5034억원) 규모의 마일스톤과 매출 연동 로열티를 받을 권리를 확보했다. 연구·개발과 제조·상업화는 소티오가 담당한다.





SOT106은 미충족 의료 수요가 높은 육종과 기타 고형암에서 발현되는 LRRC15를 표적으로 한다. 소티오는 2025년 미국암연구학회(AACR)에서 전임상 연구 결과를 공개했다. 연조직육종과 골육종 마우스 모델에서 동일한 MMAE 페이로드를 적용한 대조 물질 대비 우수한 항암 효능을 보였다. 1mg/kg 용량에서 완전관해가 관찰됐다고 설명했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

