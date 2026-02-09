조폐공사, AI 생성물 '식별 기술' 민간 적용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국조폐공사 기술연구원은 자체 개발한 '인공지능(AI) 기반 비가시성 디지털 워터마크' 기술을 AI 가상 피팅··룩북 생성 서비스 'LOOK PICK AI(룩픽 AI)'에 적용해 민간 서비스에서 활용될 수 있게 한다고 9일 밝혔다.

AI 생성물 식별 기술을 적용한 예시 자료. 한국조폐공사

디지털 워터마크 기술의 민간 서비스 적용은 AI 기술 확산으로 심화되는 딥페이크 문제에 대응하고 AI 생성물의 식별 표시를 의무화하는 제도 변화에 공공이 선제 대응한 사례로 평가받는다. 'AI 기본법' 시행에 맞춰 AI 생성물의 투명성을 보장하고 디지털 콘텐츠의 저작권 보호를 강화할 기반을 마련했다는 의미에서다.

AI 기본법의 핵심은 콘텐츠 이용자가 AI 생성 여부를 인지할 수 있게 하는 것이다. 조폐공사 기술연구원의 디지털 워터마크 기술은 이러한 법적 요구사항을 기술적으로 구현한 솔루션이다.

이 기술은 AI로 사람의 눈에는 보이지 않는 보안 코드를 이미지 전체에 분산·삽입해 콘텐츠의 시각적 품질(미관)을 해치지 않으면서도 전용 검증 도구로 해당 이미지의 'AI 생성' 여부를 즉시 판별할 수 있게 한다.

이는 육안으로 보이는 워터마크보다 보안성이 뛰어나며, AI가 생성한 이미지라는 사실을 숨기려는 악의적 시도까지 차단할 수 있다. 인쇄물에도 워터마크가 유지돼 브랜드 보호를 위한 패키지, 라벨과 같은 제품에도 적용할 수 있다.

룩픽 AI는 사용자가 올린 의류 사진을 바탕으로 AI 모델 착용 컷을 생성한다. 최근 활발해진 상업용 AI 이미지의 보호 필요성이 부각된 플랫폼이다.

룩픽 AI에 디지털 워터마크가 새겨지면 눈에 보이지 않는 디지털 정품 인증이 가능해 서비스 이용자는 해당 이미지가 합법적인 AI 서비스로 생성됐음을 증명할 수 있다. 또 제3자가 이를 무단으로 캡처하거나 도용해 상업적으로 이용할 경우 소유권을 명확하게 주장할 수 있는 근거로 활용할 수 있다.

조폐공사 기술연구원은 이번 협력을 시작으로 웹툰, 엔터테인먼트 등 AI 활용도가 높은 산업 전반으로 기술 지원을 확대해 신뢰할 수 있는 AI 생태계를 조성하는 데 기여할 계획이다.





이종선 조폐공사 기술연구원장은 "비가시성 워터마크 기술로 국민이 AI 콘텐츠를 안심하고 이용할 수 있는 디지털 안전지대를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

