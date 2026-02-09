iM증권, 개인 고객 대상 ‘럭키 챌린지 이벤트’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

iM증권은 오는 20일까지 모든 개인 고객을 대상으로 새해 복을 모으는 '럭키 챌린지 이벤트'를 진행한다고 9일 밝혔다.

개인 고객 대상 ‘럭키 챌린지 이벤트’. iM증권

이번 이벤트 기간 내 iM증권 MTS에 접속하여 출석하는 고객 중 출석 조건을 충족하는 경우 사은품을 지급한다.

iM증권 MTS에 3일 출석한 고객 선착순 1만명에게 2026원을 지급하며, 이벤트 기간 중 월요일부터 금요일까지 총 10일간 출석할 수 있다. 추가로 5일 출석한 고객에게는 별도의 추첨을 통해 1등 100만 원(1명), 2등 30만 원(10명), 3등 5만 원(100명)의 사은품도 지급한다.





한편, iM증권은 오는 26일까지 MTS를 통해 비대면(스마트지점) 계좌를 개설하는 신규 및 휴면 고객 선착순 500명에게 1만5000원 상당의 생활밀착형 기프티콘을 지급하고 있으며, 쿠팡이츠, 네이버페이, 다이소, 티빙, CU편의점 등 기프티콘 5종 종 1가지를 고객이 직접 선택하여 받을 수 있다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

