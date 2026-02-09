한화생명, 암 경험청년 위해 기부금 1억원 전달

'다정한 속도' 캠페인 통해 기부금 1억원 조성
총 10만여명 동참…목표 대비 340% 초과 달성
기부금 전액, 암 경험청년 사회복귀 지원
한화생명은 암 경험청년의 사회복귀 지원을 위해 기부금 1억 원을 대한암협회에 전달했다고 9일(월) 밝혔다.
지난 6열 열린 기부금 전달식에는 임석현 한화생명 기획실장과 이민혁 대한암협회 회장 등 관계자들이 참석했다.
이번 기부금은 지난해 8월부터 12월까지 5개월까지 진행된 사회공헌 캠페인 '다정한 속도'를 통해 조성됐다. 이는 암 치료 이후 학업과 취업, 사회관계 회복에 어려움을 겪는 청년들을 응원하기 위해 기획됐다.
한화생명은 회사 홈페이지와 모바일 앱, 네이버 해피빈 등을 통해 캠페인을 전개했다. 고객이 캠페인 페이지에서 응원 클릭에 참여하거나 다이렉트 암 보험 상품에 가입하면, 이에 맞춰 회사가 기부금을 적립하는 방식이다.
이번 캠페인에는 총 10만명 이상이 참여하며, 당초 목표였던 3만 명을 크게 웃도는 성과를 기록했다. 참여 규모는 목표 대비 340%에 달했으며, 이를 통해 기부금 1억원을 목표액 100%로 달성했다.
전달된 기부금은 대한암협회를 통해 2030 암 경험청년의 사회복귀를 지원하는 'WE CARE_RESET' 사업에 전액 활용될 예정이다. 신체 심리 회복 지원과 네트워킹 프로그램 등을 통해 암 경험에 대한 사회적 인식을 '숨겨야 할 경험'에서 '함께 이겨내는 경험'으로 전환하는 데 기여할 계획이다.
한화생명 임석현 기획실장은 "세계 암의 날(2월 4일)을 맞아 고객과 임직원의 참여로 마련된 기부금을 암 경험청년에게 전달하게 되어 뜻 깊다"라며 "앞으로도 암 경험 청년들이 사회에 복귀할 수 있도록 따뜻한 응원과 지원을 이어가겠다"라고 말했다.
한편 한화생명은 2023년부터 암 경험청년의 사회복귀를 응원하는 'WE CARE_RESET' 사업을 진행하고 있다. WE CARE_RESET은 암 치료 이후 고립과 불안, 정서적 공백에 주목해, 자신의 암 투병 사실을 적극적으로 알리고 더 나은 삶을 함께 만들어 가기 위한 커뮤니티 문화를 형성해 가고 있다.
김민영 기자 argus@asiae.co.kr
