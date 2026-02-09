자생한방병원, 'PIM 논문 경진대회' 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2회 대회, 10개 대학 20개 팀 참가

자생한방병원 척추관절연구소는 최근 '제2회 PIM 논문 경진대회' 시상식을 개최했다고 9일 밝혔다.

자생한방병원 척추관절연구소 관계자와 'PIM 논문 경진대회' 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 자생한방병원

PIM은 자생한방병원 척추관절연구소가 2022년 10월 창간한 통합의학 전문 국제학술지다. 현재 하버드대, 도쿄대 등 해외 연구진을 포함해 약 50명의 편집위원이 참여하고 있다. 연 3회 종설·증례보고·단신 논문 등을 발행 중이다.

올해로 2회째를 맞은 이번 경진대회에는 의대와 한의대 등 10개 대학에서 20개 팀이 참가했다. 참가자들은 자유 주제 또는 지정 주제를 선택해 연구 논문을 제출했다. 지정 주제는 한의학 치료의 과학적 근거 제시, 한의학 연구방법론을 통한 임상·연구 교류, 한의학과 서양의학을 결합한 통합의학 연구 등으로 구성됐다.

심사는 1·2차로 나뉘어 진행됐다. 자생의료재단과 자생한방병원 연구진, 외부 전문가들이 독창성, 방법론 적합성, 결과 활용 가능성, 논문 완성도 등을 기준으로 평가했다.

심사 결과 상지대 한의과대학 김해인 학부생이 최우수상을 수상했다. 김 씨는 건강보험 청구자료를 활용한 통합의학 연구 논문을 제출했다. PICO 연구 설계 요소를 실제 연구에 적용하는 방법을 체계적으로 정리한 점이 높은 평가를 받았다.

우수상은 동국대 분당한방병원 김가영 전공의, 동의대 한의과대학 윤현지 학부생, 가천대 한의과대학 최윤서 학부생, 동신대 한의과대학 진한빛 대학원생에게 돌아갔다. 척추측만증 한의치료 근거 평가와 임상진료지침 개발, 난임 여성 대상 한의치료 효과 분석, 한의학 설문·체형 자료 기반 AI 가상환자 데이터 구현, 소득 수준별 한의치료 이용 현황 분석 등의 연구를 진행했다.

하인혁 자생한방병원 척추관절연구소장은 "통합의학의 과학적 발전과 한의학의 국제적 확장을 위해서는 신진 연구자들의 지속적인 참여가 중요하다"며 "앞으로도 연구 지원 프로그램을 통해 실질적인 연구 성과를 만들어가겠다"고 말했다.





최우수상 수상자에게는 상금 100만원과 노트북이 지급됐다. 우수상 수상자에게는 각각 상금 100만원이 수여됐다. 수상 논문은 추후 PIM 저널에 게재될 예정이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

