만트럭버스코리아, 창립 25주년… 고객 혜택 캠페인 전개

누적 판매 1만5000대… 서비스센터 확충·무상 점검



만트럭버스코리아가 한국 진출 25주년을 맞아 고객 혜택 강화와 서비스 역량 고도화를 중심으로 한 다양한 활동을 연중 추진한다고 9일 밝혔다.

만트럭버스코리아 창립 25주년 기념 사진. 만트럭버스코리아

2001년 국내 시장에 진출한 만트럭은 지난 25년간 운송·물류·건설 산업의 파트너로 성장해 왔으며 지난해 기준 국내 누적 트럭 판매 1만5000대를 달성하며 수입 상용차 시장에서 입지를 다졌다.

만트럭버스코리아는 올해 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 혜택 확대에 집중한다. 우선 25주년 기념 캠페인을 통해 ▲업계 최저 수준 금리 혜택 ▲수입 상용차 중 유일한 일반부품 3년 보증 연장 등을 제공해 고객의 구매 및 운영 부담을 완화한다.

서비스 인프라도 대폭 강화한다. 경기도 이천 지역에 신규 서비스센터를 개소해 접근성을 높이는 한편 센터 방문이 어려운 고객을 위해 찾아가는 무상 점검 프로그램인 'MAN 서비스데이'를 지속적으로 운영할 계획이다.



글로벌 협업도 확대한다. 오는 4월에는 한국이 아시아·태평양 지역 13개국을 초청하는 '클러스터 미팅'을 주관하며 한국의 성공 사례와 독일 본사의 글로벌 방향성을 공유하는 자리를 마련한다.







피터 안데르손 만트럭버스코리아 사장은 "지난 25년간 보내준 고객들의 성원에 보답하기 위해 실질적인 혜택 중심의 활동을 준비했다"며 "앞으로도 차별화된 제품과 서비스를 통해 수입 상용차 시장에서의 리더십을 공고히 하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

