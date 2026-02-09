'흑백요리사' 최강록 셰프 배출한 요리학교, 콜로소에 온다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

츠지 조리사 전문학교 정규 커리큘럼 국내 첫 도입

데이원컴퍼니는 직업 스킬 교육 브랜드 콜로소가 세계적인 요리 명문 '츠지 조리사 전문학교(츠지)'와 손잡고 글로벌 수준의 요리 교육 콘텐츠를 선보인다고 9일 밝혔다.

츠지 조리사 전문학교는 1960년 설립된 일본 최대 규모의 요리·제과 종합 교육기관으로 프랑스의 르 꼬르동 블루, 미국의 CIA와 함께 '세계 3대 요리학교'로 꼽힌다. 넷플릭스 오리지널 시리즈 '흑백요리사2'에 출연한 최강록, 정호영, 신현도(칼마카세) 셰프의 출신 학교로도 알려졌다.

데이원컴퍼니의 직업 스킬 교육 브랜드 콜로소는 요리 명문 '츠지 조리사 전문학교'의 정규 커리큘럼을 국내 최초로 공개했다. 데이원컴퍼니

콜로소는 이번 협업을 통해 그동안 일본 현지에서만 제공되던 츠지 조리사 전문학교의 정규 커리큘럼을 국내 최초로 공개한다. 모든 강의에는 한국어 자막이 적용돼 수강생들은 언어의 장벽 없이 일본 현지 수업과 동일한 수준의 교육을 경험할 수 있다.

커리큘럼은 ▲79가지 일식 메뉴를 중심으로 기초부터 정통 기술까지 체계적으로 다루는 '일본 요리 클래스' ▲69가지 유럽식 제과 레시피와 유럽 전통 디저트 기술을 배우는 '양과자 클래스' ▲29가지 레시피를 포함해 지역별 특성과 문화적 배경까지 학습하는 '화과자 클래스' 등 총 3개 과정으로 구성됐다.

콜로소는 수강 경험의 완성도를 높이기 위해 클래스와 피드백권을 함께 구매한 수강생을 대상으로 츠지 전·현직 강사진에게 직접 1:1 피드백을 받을 수 있는 혜택을 제공한다. 수강생이 직접 완성한 요리 결과물의 사진을 제출하면 작품의 강점과 보완점을 중심으로 한 전문적인 평가를 받을 수 있으며 평가 과정 중 1회에 한해 강사진에게 직접 질의할 수 있다.

해당 과정을 이수한 수강생에게는 츠지 조리사 전문학교가 인증한 수료증이 발급된다.





김동혁 데이원컴퍼니 콜로소 부문 대표는 "앞으로도 각 분야를 대표하는 글로벌 전문가들과의 협업을 통해 직업 스킬 교육 콘텐츠의 깊이를 확대해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

