안산시, 中企 애로상담센터 본격 운영

기업 진단·정부 지원사업 신청까지 원스톱 지원

경기도 안산시는 중소기업의 경영 및 수출·통상 관련 어려움을 해결하기 위한 '안산시 중소기업 애로상담센터'을 본격 운영한다고 9일 밝혔다.

경기테크노파크가 위탁 방식으로 운영하는 센터는 중소기업들이 경영·기술·자금·통상 등 다양한 분야에서 겪는 어려움을 종합적으로 상담하고 지원받을 수 있는 창구 기능을 담당한다.

앞서 시는 지난해 센터 시범 운영을 통해 총 361건의 상담을 진행, 이 중 27개 업체가 약 20억 원 규모의 정부 지원사업에 선정되는 실적을 거뒀다. 시는 시범 운영 과정에서 기업체의 의견을 반영해 올해는 관세사, 변리사, 세무사 등 전문 자격사 상담 분야를 확대했다.

경기테크노파크에 마련된 센터에서는 기업 현장 경험이 풍부한 상주 전문위원 3명과 세무·회계·특허·관세 등 분야별 전문가 풀을 구성, 중소기업의 애로사항을 지원한다.

센터는 기업 진단부터 정부 지원사업 연계, 사업계획서 작성, 최종 신청까지 전 과정을 밀착 지원하는 원스톱 서비스 체계로 운영된다.





이민근 안산시장은 "앞으로도 현장의 목소리를 직접 듣고 관계기관과의 긴밀한 협력을 강화해 실질적이고 지속 가능한 중소기업 지원 시책을 추진해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

