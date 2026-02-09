파주시, 2026년 소상공인 지원 강화…융자 상환기간 5년으로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“최대 5000만원 대출, 상환은 더 길게”

파주시, 2026년 소상공인 핀셋 지원

2026년 소상공인 맞춤형 지원 본격 추진

경기 파주시는 고금리와 경기 침체로 어려움을 겪는 관내 소상공인의 경영 안정을 위해 해마다 시행하고 있는 소상공인 지원사업을 2026년에도 지속적으로 추진한다고 9일 밝혔다.

파주시가 고금리와 경기 침체로 어려움을 겪는 관내 소상공인의 경영 안정을 위해 해마다 시행하고 있는 소상공인 지원사업을 2026년에도 지속적으로 추진한다. 파주시 제공

AD

시는 관내 소상공인의 경영 안정과 역량 강화를 위해 ▲운전자금 지원(특례보증 및 이차보전) ▲소상공인 경영환경 개선 ▲소공인 자생력 강화 ▲공공배달앱 운영 ▲착한가격업소 지원에 힘써왔다.

지난 2025년에는 700여 개의 업체를 지원했다. 소상공인의 자금난 해소를 위해 특례보증 551개 업체에 총 148억원, 이차보전 9040건 총 6억5000만원을 지원했으며, 소상공인 경영환경 개선 사업을 통해 64개 업체를 선정해 전문가 자문을 실시하고, 노후 점포 실내장식(인테리어) 개선, 간판 정비, 판매·결제 관리 시스템 개선, 홍보 강화 등을 지원해 경쟁력 제고에 기여했다.

또한, 제조업에서 높은 비중을 차지하는 소공인의 경쟁력 강화를 위한 소공인 자생력 강화 사업을 신규 추진해 16개 업체를 선정했고, 제품개발 6건, 홍보·지식재산권 8건, 작업환경 개선 8건, 스마트 공정 3건 등 총 25건의 맞춤형 지원을 제공했다.

이와 함께 착한가격 문화 확산을 위해 착한가격업소를 기존 62개소에서 76개소로 확대하고, 운영 물품, 공공요금 등을 지원했으며, 공공배달앱 배달특급 운영 지원을 통해 전년 대비 주문 건수 9만5000건, 거래액 32억1600만원이 증가하는 성과를 거두며 소상공인의 판로 확대와 매출 증대에 도움을 줬다.

시는 2025년 사업 성과와 소상인의 요구를 반영해 2026년에도 소상공인 지원을 지속 강화한다는 방침이다.

특히, 금융 부담 완화를 위해 소상공인 운전자금 융자 기간을 기존 4년(1년 거치 3년 균등 상환)에서 5년(1년 거치 4년 균등 상환)으로 확대 운영한다. 이를 통해 상환 부담을 줄이고 안정적인 자금 운용을 지원할 계획이다. 지원 규모는 총 150억원이며, 업체당 최대 5000만원까지 대출을 받을 수 있다. 신청은 경기신용보증재단 모바일 앱(이지원) 또는 파주지점(문화로 64) 방문을 통해 가능하다.

소상공인 경영환경 개선사업은 업체당 지원 한도를 300만원으로 소폭 상향하고, 경기도 소상공인 경영환경 개선사업과 연계해 운영될 예정이다. 소공인 자생력 강화 지원 사업은 전년과 동일하게 업체당 최대 3000만원 한도로 지원할 계획이다. 두 사업은 모두 경기도시장상권진흥원에 위탁해 운영되며, 경기도소상공인종합지원서비스 '경기바로'를 통해 3월 중 온라인으로 접수할 예정이다.

또한, 물가 안정을 위해 착한가격업소를 최대 91개소까지 확대할 계획이다. 모집 대상은 파주시에서 외식업, 이·미용업, 세탁업 등 개인서비스요금 업종을 운영하는 소상공인으로, 가맹점(프랜차이즈)과 법인은 제외된다. 신청을 희망하는 업소는 신청서, 사업자등록증, 지방세 완납증명서 등을 파주시 민생경제과로 우편, 전자우편 또는 방문 제출하면 된다.

이와 함께 공공배달앱 배달특급 운영 지원으로 파주시 상시 3천 원 할인권을 1인당 매일 2매씩 제공하며, 설 명절 기간(2월 13일부터 22일까지)에는 더하기 3000원 할인권, 더하기 5000원 할인권도 1인당 1회씩 발급받아 사용할 수 있다.





AD

파주시 관계자는 "경기 침체 장기화로 경영 부담이 가중되고 있는 관내 소상공인을 위해 금용 지원을 비롯한 경영 안정화 정책을 지속적으로 추진할 계획"이라며 "현장 수요를 반영한 맞춤형 지원을 통해 소상공인의 경영 여건 개선과 지역 경제 회복을 도모하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>