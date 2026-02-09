허윤홍 GS건설 대표, 호주 인프라 공사 현장 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GS건설, 호주 건설시장 정조준

허윤홍 GS건설 대표(오른쪽)가 2024년 수주해 수행중인 SRL현장을 둘러보며 공사 진행 현황을 직접 점검하고 있다. GS건설 제공

허윤홍 GS건설 대표가 새로운 사업 기회를 발굴하기 위해 호주를 방문해 지원사격에 나섰다.

9일 GS건설에 따르면 허윤홍 대표는 지난 2일부터 5일까지 호주에 방문해 현지 인프라 사업 상황을 점검하고, 관련 기관 대표들을 만났다.

2021년 호주 건설시장에 처음 진출한 GS건설은 도로·지하철 터널 공사 등 대형 인프라 사업을 통해 수행 경험을 축적하고 있다. GS건설은 이 같은 사업 역량을 바탕으로 호주 전력망 인프라 구축까지 사업 포트폴리오 확장도 준비 중이다.

허 대표는 2024년 수주한 SRL 지하철 터널 공사 현장을 방문해 공사 진행 상황을 직접 점검하고 현지 직원들을 격려했다. 또한 빅토리아주 주요 인사들과 면담을 통해 호주 내 추가 사업에 대한 논의도 진행했다. 이 외에도 허 대표는 GS건설이 호주 현지사들과 컨소시엄 형태로 입찰에 참여를 준비 중인 대형 전력망(Grid) 인프라 구축 사업도 살폈다.

호주는 현재 재생에너지 공급이 빠르게 늘면서, 발생한 전기를 실제 수요가 필요한 도시나 산업단지로 보내기 위한 대규모 송전망 구축이 필요한 상황이다. GS건설은 이 같은 호주 시장 상황에서 사업 기회를 포착하고 향후 호주 전력망 인프라 구축 사업에 적극적으로 참여할 계획이다.

허 대표는 입찰에 함께 참여할 컨소시엄 사인 호주 전력 전문기업 최고경영자(CEO)와의 면담을 통해 사업에 대한 의견과 계획을 공유했다. 또 호주 현지 전문 건설사와 호주 인프라 관련 연구기관인 IPA CEO를 만나 호주 인프라 산업에 대한 동향도 청취했다.





GS건설 관계자는 "그간 축적한 사업 수행 경험과 기술력을 바탕으로 호주 시장에서 지속해서 저변을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

