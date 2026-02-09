KLCSM, 부산 해운항만 우수기업 '4Star' 인증… 선박관리 역량 입증

부산시·BPA 주관 인증제서 최고 등급 획득
선박관리사 중 HMM 이어 두 번째 사례
SM그룹 해운 계열사 KLCSM은 부산시 해운항만산업 우수기업 인증제도인 'WeBUSAN'에서 최고 등급인 4Star를 받았다고 9일 밝혔다.
WeBUSAN은 부산시와 부산항만공사(BPA)가 해운항만 기업의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 운영하는 인증 사업이며 ▲안전관리 ▲인적자원 및 조직 운영 ▲시스템 기반 관리 ▲국제기준 준수 ▲지속적 개선 수준 등을 종합 평가한다.
지난해 기준 1~4Star를 획득한 기업은 총 77개며 KLCSM은 2021년 3Star를 받은 이후 4년 만에 최고 등급인 4Star를 획득했다. 선박관리사 중에서는 HMM 오션서비스에 이어 두 번째로 최고 등급 기업에 이름을 올렸다.
KLCSM은 지난 2024년 해양수산부가 주관한 '우수선박관리사업자'에도 선정된 바 있다. 우수선박관리사업자는 선박관리 역량과 서비스 품질이 뛰어난 기업을 발굴해 인증을 부여하는 제도이며 관리하는 외국적 선박에 항만시설 이용료 감면 등 혜택을 제공한다.
KLCSM은 이번 성과를 바탕으로 선원 및 선박 관리 역량을 강화하며 안전과 서비스 품질을 제고할 방침이다. 또한 대내외 환경 변화에 따른 전략적 경영도 구체화해 나갈 계획이다.
한편 KLCSM은 2014년 SM그룹에 편입됐으며 현재 대한해운, SM상선, 대한상선, 창명해운 등 그룹 해운 부문 선박들을 종합 관리하고 있다.
최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
