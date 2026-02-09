관악구, 스페인 MWC 2026에 스타트업 3곳 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 자치구 중 유일 전용부스…전방위 지원

서울 관악구(구청장 박준희)가 다음 달 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 정보통신기술(ICT) 전시회 'MWC 2026'에 참가할 기업 3개사를 최종 선정했다고 9일 밝혔다.

CES 2026 혁신상을 수상한 디오비스튜디오 부스에서 해외 관계자에게 ’라이브 스타일러‘ 기술을 선보이고 있다. 관악구 제공.

MWC(Mobile World Congress)는 모바일과 인공지능, 클라우드 등 ICT 전 분야를 아우르는 세계 3대 기술 박람회 중 하나다. 3월 2일부터 나흘간 열리는 이번 행사에는 전 세계 200여 개국, 2900여 개 기업이 참여한다.

관악구는 서울경제진흥원(SBA)과 협력해 서울시 25개 자치구 중 최초이자 유일하게 MWC 현장에 '관악구 기업 전용 부스'를 마련한다. 지난달 참여 기업을 모집해 관악S밸리를 대표할 만한 기술력과 글로벌 시장 경쟁력을 갖춘 3개 기업을 선발했다.

선정 기업은 (주)플래닝고(웹 기반 B2B 제조·유통용 3D CPQ 솔루션), (주)나노브리지(나노탄소복합소재 기반 고효율 냉각수 및 투명 방염필름 개발), 투피트(인공지능 기반 자동 설계 최적화 소프트웨어 개발) 등이다.

구와 관악중소벤처진흥원은 기업별 홍보 부스 및 디스플레이 지원, 전시 물품 운송비(편도) 지원, 서울통합관 디렉토리북 및 홍보물 제작 등을 지원한다.

단순 전시 참가를 넘어 실질적인 비즈니스 성과를 위한 프로그램도 운영한다. 해외 바이어 및 투자사와의 사전·현장 미팅을 주선하고, 현지 네트워킹 프로그램 참여 기회를 제공해 글로벌 판로 개척을 지원할 계획이다.





박준희 관악구청장은 "이번 MWC 참가가 관악S밸리의 우수한 스타트업들이 '유니콘 기업'으로 도약하는 글로벌 등용문이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 관내 벤처·창업기업들이 세계 무대에서 기술력을 인정받고 더 넓은 시장으로 뻗어나갈 수 있도록 해외 진출 지원 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

