'AI 주권'의 현실적 경계…韓 AI 구조 들여다보니

해외 인프라 의존 불가피

"상호의존 속 강점 확보 전략이 현실적"

한국 정부가 추진 중인 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 선정과 주요 기업들의 AI 프로젝트를 전 단계에서 살펴보면 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)가 언급한 한국의 'AI 기술의 상호의존' 구조가 보다 분명해진다.

9일 AI 업계에 따르면 현재 우리 기업들의 AI 모델 설계와 데이터 구축은 국내에서 진행되고 있더라도 대규모 학습을 위한 인프라는 대부분 해외 기술에 의존하고 있다. 예컨대 학습에 사용되는 그래픽처리장치(GPU)는 엔비디아, 대규모 연산을 수행하는 클라우드와 데이터센터는 아마존웹서비스나 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 기업 인프라가 핵심축을 이룬다. 메모리와 파운드리 등은 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 반도체 기업의 경쟁력이 분명하지만, AI 스택 전체를 처음부터 끝까지 우리 기술로 완결하기는 어려운 구조다.

AI 경쟁력을 확보하기 위해 상호협력을 선택하는 우리 기업들의 움직임은 더욱 분주해지고 있다. SK텔레콤은 아마존웹서비스(AWS)와 중장기 연구개발(R&D) 파트너십을 구축해 100메가와트(MW) 규모 데이터센터를 울산에 건립 중이다. KT 역시 마이크로소프트(MS)와 전략적 파트너십을 맺고 애저(Azure) 기반 클라우드와 생성형 AI를 결합한 AX(AI 전환) 사업을 확대하고 있다. 이러한 협력들은 국내 기업이 해외 인프라, 플랫폼 기술과 결합해 경쟁력을 강화하는 실질적 사례로 평가된다.

최병호 고려대 휴먼인스파이어드 AI연구원 교수는 "모든 것을 국산화하는 것이 이상적일 수는 있지만, GPU나 에너지처럼 단기간에 확보하기 어려운 자원이 존재하는 상황에서 한 나라가 AI 풀스택을 온전히 갖추는 것은 드문 일"이라며 "글로벌 가치사슬에 기반한 상호의존성은 불가피하다"고 말했다. 그는 "국산화가 가능한 영역은 전략적으로 가져가되, 그렇지 않은 부분은 글로벌 협력 속에서 활용하는 다층 전략이 현실적인 선택"이라고 덧붙였다.

전문가들은 AI 기술의 상호의존 구조 속에서 한국의 AI 산업이 발전하려면 어떤 영역을 통제하고 어떤 강점을 확보할 것인지에 집중해야 한다고 조언한다. 이는 기술 차원의 문제를 넘어 지정학적 환경과도 맞물린다. 중국에 생산시설과 고객 기반이 집중된 삼성전자와 SK하이닉스는 미·중 갈등이 격화할수록 기술 선택과 투자 전략에 복잡한 제약이 발생할 수밖에 없는 구조다. AI 기술의 상호의존성이 곧바로 정치·외교 리스크로 전이될 수 있다는 얘기다.

다만 이러한 구조를 곧바로 위기로 해석하는 데에는 신중해야 한다는 지적도 나온다. 신민수 한양대 경영학부 교수는 "중국과 미국 사이의 줄타기와 이로 인한 압력은 기업들이 이미 오랫동안 적응해 온 환경"이라며 "시장 다변화나 고부가가치 제품 전략을 통해 대응하고 있다"고 말했다. 그는 "상황이 더 심화할 경우 국제 규범을 내세운 협상과 중재자 역할을 통해 돌파구를 찾는 방식도 가능하다"고 덧붙였다.





AI 주권 논의에서 함께 거론되는 인구 감소 문제 역시 해석이 엇갈린다. 신 교수는 "현재 생산성의 문제는 더 이상 노동력 숫자의 문제가 아니라, 기존 인구 안에서 얼마나 혁신적인 아이디어와 설계를 만들어낼 수 있느냐의 문제"라며 "피지컬 AI와 자동화로 전환된 산업 현실을 감안하면, 인구 감소를 AI 경쟁력의 결정적 변수로 보는 시각은 다소 과거적"이라고 평가했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

이은서 기자 libro@asiae.co.kr

