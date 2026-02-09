김경일표 '민생온(On)·기본업(Up)' 가속화…100만 자족도시 청사진 그린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 20개 읍면동 순회 '이동시장실' 성료

100만 자족도시 파주, '민생온(On)·기본업(Up)'

1000여명과 소통…250여 건 시민 의견 청취

경기 파주시는 2026년 시정운영 방향을 시민과 공유하고 현장의 목소리를 듣기 위해 추진한 '2026년 시정운영계획 설명회 및 이동시장실'을 마무리했다.

파주시가 2026년 시정운영 방향을 시민과 공유하고 현장의 목소리를 듣기 위해 추진한 '2026년 시정운영계획 설명회 및 이동시장실'을 마무리하고 있다. 파주시 제공

이번 설명회에서는 1월 26일 장단면을 시작으로 2월 6일 교하동까지 파주시 20개 읍면동을 순회하며 진행됐으며 1000여 명의 시민이 참석해 시정 운영에 대한 높은 관심을 보였다.

해마다 이어져 온 시정운영계획 설명회는 새해 시정 방향과 주요 정책을 시민들에게 직접 설명하고 지역별 현안을 공유하기 위해 마련된 자리로, 시민과 행정이 시정의 방향을 함께 고민하는 소통의 장으로 운영되고 있다.

민선8기에는 설명회와 함께 이동시장실을 병행 운영하며 시민 의견을 직접 듣는 시간을 확대해 왔다. 특히 올해 설명회에서는 신년사를 통해 제시된 ▲대한민국 기본사회 선도 도시 건설 ▲100만 자족도시 신속 진입 ▲수도권 문화·생태휴양 메카 건설 등 3대 시정 목표를 중심으로 시정운영 방향을 설명하고, 각 읍·면·동별 주요 현안 사항을 공유했다. 설명회 이후에는 이동시장실을 통해 시민들과 자유롭게 의견을 나누며 현장의 목소리를 듣는 시간이 이어졌다.

설명회 이후 이어진 이동시장실에서는 실·국·소·본부장이 직접 참여해 파주시의 주요 정책과 역할을 설명하고 시민들과 소통하는 시간을 가졌다. 이어 지역별 현안과 건의사항을 논의하는 자유 토론이 진행됐으며, 총 250여 건의 시민 의견이 제시됐다.

주요 건의사항으로는 ▲주차시설 부족, 버스 및 천원택시 확대 등 교통 문제 ▲노인 복지 확대 ▲미군 반환공여지 및 군 유휴지 활용 방안 ▲체육 및 주민 편의시설 확충 등 시민 생활과 밀접한 현안들이 제시됐다. 파주시는 접수된 의견을 면밀히 검토해 개별적으로 안내하고, 우수 제안은 시정에 반영할 계획이다.





김경일 파주시장은 "이동시장실은 시민들의 다양한 의견을 직접 듣고 함께 해법을 모색하는 소통의 자리"라며 "앞으로도 시민과의 현장 소통을 지속해 나가겠다"고 말했다. 이어 "'민생온(On, 溫), 기본업(Up)'을 기조로 시민의 일상을 더욱 든든히 지켜나가겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

