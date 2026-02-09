에스투더블유, 신임 COO에 백주석 전 자비스앤빌런즈 대표 영입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빅데이터 분석 AI 기업 에스투더블유가 신임 최고운영책임자(COO) 겸 부대표로 백주석 전 자비스앤빌런즈 대표를 영입했다고 9일 밝혔다.

백주석 신임 COO는 전략 기획을 총괄하며 '글로벌 빅데이터 분석 AI 기업'으로 커가는 에스투더블유의 중장기 성장 전략의 실행 속도를 높일 예정이다. 또 전사 밸류체인의 효율화 및 고도화 작업으로 경영 효율성도 강화할 예정이다.

백주석 에스투더블유 최고운영책임자(COO). 에스투더블유.

AD

백 COO는 세무 플랫폼 '삼쩜삼'의 운영사인 핀테크 기업 '자비스앤빌런즈'의 최고경영자(CEO)로 재직했다. 삼성물산과 국내 로펌 등 대기업과 스타트업을 두루 거치며 기업의 프로세스와 경영 환경을 경험해 왔다.





AD

백 COO는 "상장 이듬해인 올해는 그간 다져온 기술적 기반과 대외 신인도를 바탕으로 시장 점유율을 대폭 확대하고 글로벌 무대에서의 존재감을 강화해야 하는 골든타임"이라며 "외형 확장과 내실 강화를 균형 있게 도모하며 지속 가능한 성장의 발판을 마련하겠다"고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>