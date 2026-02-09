지역 청년 20만원·수도권 15만원…청년 문화예술패스 25일부터 발급

2006·2007년생 공연·전시·영화 애매 가능

문화체육관광부는 한국문화예술위원회와 함께 올해 19세와 20세가 되는 2006년생과 2007년생을 대상으로 '청년 문화예술패스'를 발급한다고 9일 밝혔다.

청년 문화예술패스는 협력 예매처인 놀티켓, 예스24, 티켓링크, 멜론티켓, 메가박스, 롯데시네마, CGV에서 공연·전시와 영화 예매에 즉시 사용할 수 있는 이용권으로 오는 25일부터 신청할 수 있다. 발급 신청 즉시 서울, 경기, 인천 등 수도권 지역 거주 청년에게는 15만원, 비수도권 지역 거주 청년에게는 20만원의 포인트가 지급된다.

청년 문화예술패스는 청년이 적극적인 문화소비 주체로 성장할 수 있도록 돕기 위해 2024년 도입됐다. 국내에 거주하는 대한민국 청년 중 2025년에 청년 문화예술패스 포인트를 사용하지 않은 2006년생과 2007년생이라면 누구나 신청할 수 있다. 전국 17개 시도별로 정해진 청년 수에 따라 신청순으로 발급하며, 지역별 발급 상황에 따라 패스 발급이 조기에 마감될 수 있다.

특히 올해부터는 예매처를 사전에 한 개만 선택해 이용할 수 있었던 예전과 달리 7개 예매처 전부에서 청년 문화예술패스 포인트로 뮤지컬, 연극, 클래식·오페라, 발레·무용, 국악, 콘서트, 페스티벌 등 공연과 전시, 영화 등 보고 싶은 작품의 관람권을 예매할 수 있다. 다만 영화의 경우 금액에 상관없이 수도권은 2회, 비수도권은 4회로 이용 횟수가 제한된다.

청년 문화예술패스는 2월25일부터 6월30일까지 공식 누리집에서 회원 가입을 한 후 신청하면 발급받을 수 있다. 발급 여부와 지원 금액은 누리집 마이페이지 메뉴에서 확인할 수 있다. 올해 발급되는 청년 문화예술패스의 이용 기간은 12월31일까지다. 다만 6월30일까지 발급받은 청년 문화예술패스를 7월31일까지 한 번도 이용하지 않을 경우, 8월1일부터는 사용할 수 없다. 문체부는 미사용자의 지원금을 환수하고 하반기 추가 발급을 통해 더욱 많은 청년이 문화 향유 기회를 누릴 수 있도록 지원할 계획이다.

국립심포니오케스트라 등 국립 예술단체와 인천광역시 등 지방자치단체는 청년 문화예술패스 이용자를 대상으로 관람권 할인 서비스를 제공한다. 할인 혜택이 적용되는 주요 공연은 국립심포니오케스트라의 '시벨리우스, 교향곡 2번(3월7일)', 국립극단 '삼매경(3월12일~4월5일)', 국립발레단 '백조의 호수(4월7~12일)', 예술의전당의 오페라 '투란도트'(7월22∼26일)', 인천광역시의 '연극 '고트(GOTT·3월7일)', 대구광역시의 2026 기획오페라 '나비부인(3월27∼28일)', 강원특별자치도의 연극 '노인의 꿈(3월27∼28일)' 등이다. 관람권 할인율은 공연마다 다르며 참여 기관과 공연에 대한 자세한 내용은 2월25일부터 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 이 밖에도 누리집과 누리소통망(인스타그램·카카오톡채널)을 통해 예매할 수 있는 주요 공연·전시, 행사 소식 등의 정보를 확인할 수 있다.





정향미 문체부 문화예술정책실장은 "청년들이 내 지역에서 일상처럼 문화예술을 향유할 수 있도록 청년 문화예술패스의 지원 대상, 이용처를 확대하고, 지역을 순회 개최하는 우수 공연과 전시 등 볼거리, 즐길거리를 확충하는 데 많은 노력을 기울였다"며 "문체부는 앞으로도 청년들이 문화예술 감수성과 창의력을 함양해 K아트의 관객이자 주역으로 성장할 수 있도록 청년 문화예술 향유 정책을 펼치겠다"고 밝혔다.





