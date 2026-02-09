KAIST-NYU, 'AI 거버넌스 서밋' 뉴욕서 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 석학·빅테크, AI 기술혁신과 안전·책임 '조화' 모색

실행 가능한 국제 AI 거버넌스 '틀' 마련 위한 합의 회의

글로벌 석학·빅테크가 인공지능(AI) 기술혁신과 안전·책임 사이의 조화를 모색하고 실행 가능한 국제 AI 거버넌스 틀을 마련하기 위해 머리를 맞댔다.

KAIST는 지난 6~7일(현지 시각) 미국 뉴욕에서 뉴욕대(New York University·NYU)와 공동으로 'KAIST-NYU AI 및 디지털 거버넌스 서밋(KAIST-NYU AI and Digital Governance Summit)'을 개최했다고 9일 밝혔다.

'AI 거버넌스 서밋'에서 공개 패널 간 토론이 진행되고 있다. KAIST

AD

서밋은 AI가 사회 전반에 미치는 영향이 급격히 확대되는 상황에서 기술 혁신과 안전·윤리적 책임이 조화를 이루는 실질적인 AI 거버넌스 해법을 모색하기 위해 비공개 합의 회의와 공개 토론을 결합한 방식으로 기획됐다.

서밋에는 매튜 리아오·데이비드 차머스 NYU 교수, 비키 내쉬 옥스퍼드 인터넷 연구소 소장, 빈센트 코니쳐 카네기멜론대 교수, 이아손 가브리엘 구글 딥마인드 수석과학자, 필립 골드버그 전 주한미국대사 등 학계·산업계·시민사회를 대표하는 글로벌 AI 거버넌스 리더 60명이 참여했다.

특히 공개 토론에는 450여 명의 청중이 참석해 높은 관심을 보였다.

서밋은 단순 포럼을 넘어 실행 가능한 AI 거버넌스 틀을 도출하기 위한 '실험적 합의 모델'로도 주목받았다.

KAIST 과학기술과 글로벌 발전 연구센터(G-CODEs)와 NYU 생명윤리 연구센터는 지난해 12월부터 ▲거버넌스 필수 요건 ▲제도적 아키텍처 ▲이행 경로 등 3개 워킹그룹을 구성해 사전 논의를 진행했다. 이어 뉴욕에서 열린 서밋 현장에서는 합의 회의 방식의 집중 토론과 투표로 실천 지향적 권고안을 도출했다.

'거버넌스 필수 요건' 분과에서는 고위험 AI 시스템의 강화된 감독과 모니터링 필요성이 주로 논의됐다. 또 '제도적 아키텍처' 분과에서는 FDA·IRB·FAA 등 기존 고위험 기술 감독 모델을 참고한 AI 감독기구 설계 원칙이 검토됐고 '이행 경로' 분과에서는 국제 규제 공백기에도 적용 가능한 단기적 거버넌스 수단과 기업 책임 기준이 주된 쟁점으로 다뤄졌다.

'AI 거버넌스 서밋' 공개토론 현장에 참석한 청중이 토론 과정에 집중하고 있다. KAIST 제공

서밋에는 메타, 구글 딥마인드, IBM, 아마존, 앤쓰로픽, 틱톡, 허깅페이스 등 주요 글로벌 빅테크 전문가가 대거 참여했다.

KAIST에서는 김소영 국제협력처장, 박경렬 과학기술정책대학원 교수(G-CODEs 센터장), 김형준 AI 대학 미래학과장 등 연구진이 참여해 한국의 AI 거버넌스 연구 성과를 공유했다.

박경렬 KAIST 교수는 "서밋은 AI 거버넌스를 국제 협력과 제도 설계의 문제로 확장한 의미 있는 시도였다"며 "KAIST는 NYU와 협력해 한국이 글로벌 AI 거버넌스 논의를 주도할 수 있는 토대를 만들어가기 위해 노력하겠다"고 말했다.





AD

이광형 KAIST 총장은 "책임 있는 AI 혁신을 위해 거버넌스 논의의 중요성은 더욱 커지고 있다"며 "KAIST는 국제 파트너십으로 AI 거버넌스 분야의 학제 간 연구와 정책 논의를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>