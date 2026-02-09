노동부·한국노총, 노정 운영협의체 발족…정례 소통 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매월 실무협의 현안 점검…정책방향 논의

11일 민주노총, 24일 경총 협의체 출범

고용노동부가 노동계와의 정책 소통을 제도화하는 부대표급 협의체를 공식 출범했다. 현장 의견을 정책에 반영하는 정례 대화 구조를 통해 노동정책의 수용성과 완성도를 높이겠다는 취지다.

노동부는 9일 오전 서울지방고용노동청에서 한국노동조합총연맹(한국노총)과 '노정 운영협의체' 발족식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다. 이날 자리에는 류기섭 한국노총 사무총장과 권창준 고용노동부 차관 등이 참석했다.

협의체는 실무협의체와 부대표급 운영협의체의 2단계 구조로 운영한다. 매월 실무협의를 통해 현안을 점검하고, 분기별로 부대표급 협의를 열어 정책 방향과 쟁점을 논의한다. 노동부는 한국노총을 시작으로 오는 11일 전국민주노동조합총연맹(민주노총), 24일 한국경영자총협회(경총)와도 순차적으로 부대표급 협의체를 출범할 계획이다.

김영훈 고용노동부 장관과 김동명 한국노총 위원장이 8일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '노동안전 노사정 대표자 간담회'에 참석해 악수하고 있다. 2025.12.8 강진형 기자

류 사무총장은 모두발언에서 "이번 협의는 단순한 회의체를 넘어 지속적인 정책 교섭과 소통의 장을 마련하는 것"이라며 "서로의 입장을 허심탄회하게 나누고 실질적인 제도 개선과 노동자 삶의 진전으로 이어져야 한다"고 강조했다.

권 차관은 "노동정책에 대한 정기적 소통 창구를 마련한 뜻깊은 날"이라며 "앞으로 정책을 마련하는 과정에서 노동계와 경영계 등 이해관계자와 진솔하게 의견을 나누고 정책의 완성도를 높이겠다"고 말했다.

권 차관은 노동시장 환경 변화도 언급했다. 그는 "피지컬 인공지능(AI) 확산, 탄소중립, 저출생·고령화 등 사회·경제적 충격 속에서 노동시장 이중구조 문제가 더욱 복잡해지고 있다"며 "직접 이해관계자인 노동계 목소리를 반영한 현장 적합성 높은 정책이 중요하다"고 했다.





노동부는 협의체를 통해 정책 추진 배경과 취지를 설명하고, 노동계는 현장 우려와 요구를 전달하는 구조를 정례화함으로써 상호 신뢰를 축적하겠다는 방침이다. 이를 토대로 향후 노사정 사회적 대화 복원과 확대의 기반을 마련한다는 구상이다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

