노브랜드버거 '그릴드 불고기', 누적 판매량 3000만개 돌파

신세계푸드 노브랜드버거

합리적 한 끼로 인기…5년 연속 판매 1위

"2000~3000원대 가성비 메뉴 선보일 것"

신세계푸드는 노브랜드 버거의 대표 메뉴인 '그릴드 불고기'가 누적 판매량 3000만개를 돌파했다고 9일 밝혔다. '그릴드 불고기'는 2019년 출시 이후 5년 연속 판매 순위 1위를 기록한 제품이다.

이 제품은 직화로 구운 미트 패티에 불고기 소스와 신선한 채소를 더한 것이 특징으로, 합리적인 가격과 안정적인 맛을 앞세워 남녀노소 폭넓은 소비자층의 선택을 받아왔다. 가격은 3100원이다. 고물가 상황 속에서도 연평균 약 8%의 판매 성장세를 이어가며 브랜드 성장을 이끌고 있다는 게 회사 측 설명이다.

노브랜드 버거의 '그릴드 불고기'. 신세계푸드 제공.

통계청에 따르면 지난해 식료품 및 외식 물가 상승률은 3.2%로 전체 소비자물가 상승률(2.1%)을 웃돌았다. 식재료비와 인건비 부담이 커지면서 외식 비용에 대한 체감 부담도 높아진 가운데 소비자들은 가격 대비 만족도가 높은 이른바 '가성비 메뉴'로 눈을 돌리고 있다.

노브랜드 버거는 이런 흐름에 맞춰 2600원의 '치즈버거', 3900원의 '갈릭앤갈릭' 등 2000~3000원대 메뉴를 앞세워 가격 경쟁력을 강화하고 있다. 비교적 저렴한 가격에 한 끼를 해결할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.





신세계푸드 관계자는 "외식 물가 부담이 커지면서 합리적인 가격에 든든하게 즐길 수 있는 버거 메뉴에 대한 수요가 늘고 있다"며 "앞으로도 가성비와 차별화된 맛을 모두 갖춘 메뉴를 지속해서 확대해 소비자들의 선택 폭을 넓혀 나갈 계획이다"라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

