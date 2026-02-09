통상교섭실장, EU 방문…철강 수입규제·WTO 개혁 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EU 철강 TRQ 우려 전달

다자무역체제 복원 공조 강화

연합뉴스

권혜진 산업통상부 통상교섭실장이 9일부터 12일까지 프랑스 스트라스부르와 벨기에 브뤼셀을 방문해 유럽연합(EU) 의회·집행위원회 주요 인사들과 철강 수입규제 등 한·EU 통상 현안을 논의한다.

이번 방문은 EU가 올해 하반기 시행을 예고한 철강 저율할당관세(TRQ) 조치와 관련해 우리 업계의 우려를 전달하고, 한·EU 간 협의를 통해 해결 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

권 실장은 EU 측에 해당 조치가 국제 규범에 부합하는 방식으로 추진돼야 한다는 점을 강조하고, 자유무역협정(FTA) 파트너로서의 협력 관계와 글로벌 철강 과잉 생산 문제 대응 공조 등을 고려해 한국산 철강의 대EU 수출에 불합리한 차질이 발생하지 않도록 협조를 요청할 계획이다.

아울러 권 실장은 3월 카메룬에서 열리는 제14차 WTO 각료회의를 앞두고 EU 주최로 브뤼셀에서 개최되는 WTO 개혁 고위급 회의에 참석해 WTO 개혁 방향과 향후 작업 계획을 주요국과 논의한다. 회의에는 EU를 비롯해 일본과 영국 등 주요 국가가 참여하며, 다자무역체제 복원과 활성화를 위한 협력 방안이 논의될 예정이다.





산업부 관계자는 "보호무역주의 확산 속에서도 WTO 중심의 예측 가능한 무역·투자 환경 조성을 위해 주요국과의 소통을 강화해 나가겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

