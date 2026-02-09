현대모비스, 협력사와 '원팀' 선언… "미래 모빌리티 경쟁력 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 파트너스 데이 개최… 230여개 협력사 초청

동반성장지수 평가 7년 연속 '최우수' 기업 선정

현대모비스는 주요 협력사 대표 230여명을 초청해 제주 해비치 호텔에서 '2026 파트너스 데이'를 개최했다고 9일 밝혔다.



현대모비스는 지난 6일 제주 해비치 호텔에서 협력사 대표 230여명을 초청해 '2026 파트너스 데이'를 개최했다. 이날 행사에서 이규석 현대모비스 사장은 “협력사 여러분의 기술 경쟁력이 곧 모비스의 경쟁력이자 모두의 생존 전략”이라며 ‘원팀 정신’을 강조했다. 현대모비스

이번 행사는 미래 모빌리티 시장의 기술 리더로 도약하기 위해 핵심 파트너사와의 소통과 협력을 강화하고자 마련됐다.

이규석 현대모비스 사장은 "독자적인 혁신 기술 여부가 생존을 결정짓는 핵심 기준이며 협력사들의 과감한 투자와 선제적 기술 제안이 필요하다"고 말했다. 이어 "미래를 개척하는 원팀으로서 수평적 소통과 관계 형성을 실천하고 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.



현대모비스는 이번 행사에서 품질, 안전, 신차 개발 등 10개 부문 17개 협력사에 대한 시상을 진행했다. 또한 회사의 전략과 비전을 공유하고 품질경영과 산업안전 등 중점 추진사항을 점검하며 파트너십을 다졌다.

상생 체계 구축을 위한 기술 지원도 확대하고 있다. 현대모비스는 최근 3년간 국내 협력사의 신제품 및 신기술 개발을 위해 총 1800억원을 지원했으며 협력사와 공동으로 출원한 특허도 850건을 돌파했다.



미래 모빌리티 소프트웨어(SW) 인재 육성을 위한 '모비우스 부트캠프'를 통해 현재 300여명이 관련 교육을 받고 있다.







협력사의 ESG 경영 강화를 위한 지원책도 새로 도입했다. ▲전과정평가(LCA) 컨설팅 ▲사업장 배출량 탄소 감축 이행 컨설팅 등을 무상으로 제공해 지속가능한 공급망 구축을 돕는다.



현대모비스가 최근 3년간 협력사에 지급한 구매대금 규모는 약 150조원에 달하며, 이러한 공로를 인정받아 동반성장지수 평가에서 7년 연속 '최우수' 기업으로 선정됐다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

