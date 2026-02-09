경기도, 국가 봉사 마친 은퇴 군견 3마리 “새로운 가족 찾아 주세요”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도, 은퇴 군견 입양 시 의료비·보험 지원

반려마루 여주서 '제2의 견생' 준비

육군에서 탐지견·정찰보조견으로 활동하다 은퇴한 군견 3마리가 반려마루 여주에서 남은 여생을 준비하게 됐다. 이들 군견은 건강검진 등을 마친 후 일반에 분양될 예정이다.

은퇴군견은 반려마루 여주에서 생활하면서 새로운 가족을 기다린다. 경기도 제공

AD

경기도는 지난 5일 육군 군견 훈련소로부터 국가봉사동물 은퇴군견 3마리를 데려와 보호 관리와 입양을 지원한다고 9일 밝혔다.

반려마루 여주에서 군견을 인수받은 사례는 이번이 세 번째이며 기존에 반려마루 여주에서 지내던 군견 4마리 가운데 세 마리는 입양됐다. 나머지 한 마리는 올해 12살로 계속 건강관리를 받으며 생활하고 있다.

새롭게 반려마루 여주로 오게 된 군견 3마리의 이름은 '푸른', '염토', '키위'로 순서대로 리트리버, 세퍼드 혼종, 말리노이즈 품종이며 은퇴군견과 비작전견이다.

올해 9살인 '푸른'이는 작전 예비견으로 탐지견 임무를 수행하였고, 올해 8살이 되는 '염토'는 비작전 훈련견으로 경계보조견이었다. '키위'는 아직 2살로 비작전견 강아지다. 군견은 집중과 복종, 후각 훈련이 잘되어 있고 군인과 동반하여 임무를 수행하기 때문에 사람과의 친화력이 높아 추가 훈련이 쉬우며, 산책과 외출시 비교적 순종적인 편이다.

'푸른'이는 입양 희망 가족이 있어 반려마루 여주에서 기본 건강검진과 생활 훈련을 거친 후 새로운 보금자리로 옮길 예정이다.

반려마루 여주는 앞으로도 군견훈련소와 지속적으로 협력관계를 유지할 예정으로 현재 보호중인 은퇴견 3마리가 입양될 경우 계속해서 다른 은퇴견도 추가로 인수해 생활공간을 제공할 방침이다. 또한, 입양자에 대해서는 안심보험 가입과 의료·돌봄·장례비 지원도 마련한다.

반려마루 여주는 경기도 대표 반려동물 복합문화공간으로서 시군 유기동물 입양 지원뿐만 아니라 23년 화성번식장 구조견 583마리, 25년 경북산불피해 구조견 57마리를 보호하며 모범적 동물복지 사례로 꼽힌다. 도는 군견훈련소와의 협력관계도 국가봉사동물에 대한 사후관리와 동물복지 사각지대 해소에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

반려마루 보호동물에 대한 입양 또는 임시 보호를 희망하거나 봉사활동에 관심이 있을 경우 경기도동물보호복지플랫폼(animal.gg.go.kr) 이나 반려마루여주 누리집에서 신청할 수 있다.

이강영 경기도 축산동물복지국장은 "국가봉사동물에 대한 지원과 은퇴 후 처우는 우리 사회가 책임져야 할 의무가 있다"며 "경기도는 지속적으로 사회봉사동물에 대한 지원방안을 모색하고 실천하는데 노력하겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 반려마루 여주는 유기·구조·봉사동물 보호·입양은 물론 직영 동물병원 운영, 반려동물 관련 예절·스포츠·행동교정·동물교감·생활미용·직업전문가 교육 및 어린이·학생 대상 진로체험 등 연중 정규프로그램과 행사도 진행하고 있다. 올해 봄부터는 반려동물 야외 놀이터와 운동장, 휴식 공간을 새롭게 단장하여 더욱 풍성하고 친근한 공간을 제공할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>