홈앤쇼핑, 2025년 정부 학자금 지원 유공 교육부장관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2020년 12월부터 9억3000만원 기부

홈앤쇼핑이 저소득 대학생의 학업 지원과 교육복지 증진에 기여한 공로를 인정받아 '2025년 정부 학자금 지원 유공 교육부장관 표창'을 받았다고 9일 밝혔다.

서울 강서구 홈앤쇼핑 사옥 전경. 홈앤쇼핑

AD

홈앤쇼핑은 2020년 12월부터 지금까지 한국장학재단에 '푸른등대 홈앤쇼핑 홈앤스마일 기부장학금'으로 총 9억3000만원의 장학금을 기부했다. 기부금은 방송 전공 대학생과 택배기사 가정의 대학생 자녀 826명을 후원하는 데 사용됐다.

홈앤쇼핑은 학생들의 안정적인 학업 환경 조성과 미래 인재 육성 및 건강한 사회구성원 양성에 기여한 점을 높게 평가받았다. 이번 표창은 정부가 학자금 지원 확대와 교육 기회 형평성 제고에 기여한 기관 및 개인을 대상으로 수여하는 것으로, 홈앤쇼핑의 지속적이고 체계적인 사회공헌 활동이 공적 성과로 인정받았다는 데 의미가 있다. 홈앤쇼핑은 중소기업 판로 지원과 더불어 교육·복지·지역사회 상생을 위한 사회공헌 활동을 지속해서 전개하며 기업의 사회적 책임을 이행하고 있다.





AD

홈앤쇼핑 관계자는 "미래 사회를 이끌어갈 청년들이 경제적 여건과 관계없이 꿈을 이어갈 수 있도록 돕는 것이 기업의 중요한 사회적 역할이라고 생각한다"며 "앞으로도 교육 분야를 포함한 다양한 사회공헌 활동을 통해 상생의 가치를 실천해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>