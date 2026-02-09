광명시, 미래기술 스타트업에 최대 2500만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 광명시가 미래기술 분야 스타트업 육성을 위해 창업자금을 지원한다.

광명시는 혁신적인 아이디어를 보유한 예비·초기 창업자를 발굴하기 위해 다음 달 6일까지 창업자금 지원사업인 '미래기술 스타트업 육성사업' 참여자를 모집한다고 9일 밝혔다.

시는 인공지능(AI), 빅데이터, 바이오, 친환경 기술 등 미래 산업 핵심 분야를 중심으로 경쟁력 있는 창업기업을 집중적으로 지원할 계획이다.

지원 대상은 예비창업자와 창업 7년 이내 초기 창업자다. 예비창업자는 광명시에 1년 이상 거주해야 하며, 기존 창업자는 광명시에 사업장을 둔 창업 7년 미만 기업이면 신청할 수 있다.

시는 ▲일반창업 10개 팀 ▲청년창업(39세 이하) 5개 팀 ▲예비창업 5개 팀으로 나눠 총 20팀을 모집한다. 청년창업은 일반창업 분야와 교차 지원할 수 있으나 중복 접수는 불가하다.

선정된 팀에는 사업화에 필요한 자금을 최대 2500만 원까지 차등 지원한다. 지원금은 시제품 제작, 재료비, 홍보·마케팅비, 외주 용역비 등 사업 수행에 직접 필요한 비용으로 활용할 수 있다. 시는 창업자의 지속 성장을 돕기 위해 창업 교육, 전문가 멘토링, 네트워킹 프로그램 등 후속 지원도 병행한다.

희망자는 광명시 또는 광명시 창업지원센터 누리집 공고를 확인한 뒤 이메일로 관련 서류를 제출하면 된다. 시는 서류 심사와 발표 평가를 거쳐 지원 대상자를 선정한다. 자세한 사항은 광명시 창업지원센터로 문의하면 안내받을 수 있다.





박승원 광명시장은 "기술력과 가능성을 갖춘 창업자가 안정적으로 성장할 수 있도록 초기 단계부터 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





