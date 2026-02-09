문체부 '공연콘텐츠 지역유통 지원사업' 참여 공연단체·시설 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'140억원 투입' 신규 사업

오는 3월30일까지 신청접수

문화체육관광부는 예술경영지원센터와 함께 오는 3월30일까지 '2026년 대표 공연콘텐츠 지역유통 지원사업'에 참여할 공연단체와 공연시설(수도권 외)을 공모한다고 9일 밝혔다.

문체부는 2026년 업무보고를 통해 지역 간 문화 격차 해소를 위해 수도권 유명 공연과 전시의 지역 순회를 지원하는 '우리 동네에도 이게 오네!' 사업을 중점 추진하겠다고 밝혔다. 대표 공연콘텐츠 지역유통 지원사업은 이 정책의 일환으로 올해 새롭게 시작되는 사업이다. 총 140억원의 예산을 투입해 시장성과 대중성, 경쟁력을 갖춘 공연을 수도권(서울·경기·인천)을 제외한 지역의 공공 공연시설에 유통한다. 이를 통해 수도권 외 지역 주민의 기초 공연예술 향유 기회를 확대하고, 지역 문예회관 등 기존 기반 시설을 활용해 지역 공연시장을 활성화한다는 계획이다.

지원 대상은 무용(서양·한국), 뮤지컬, 연극, 서양음악(클래식), 한국음악(국악) 등 5개 분야다. 공연예술통합전산망(KOPIS) 기준 2024~2025년 관람권 판매액 상위권에 오른 작품을 중심으로 선정해, 수도권에서 인기를 끌었던 공연을 지역에서도 만나볼 수 있도록 한다. 다만 국립예술단체 및 국립기관 공연, 내한 공연, '2026년 공연예술 지역유통 지원사업' 선정 작품 등은 지원 대상에서 제외된다.

지원사업에 참여할 수 있는 공연시설은 수도권 외 지역의 800석 이상 실내 공공 공연장이다. 공연시설은 공연단체와 협의를 거쳐 공연 일정과 예산 등을 조율·확정한 뒤 지원을 신청할 수 있다. 공연시설 1곳당 지원 한도는 3억원이며, 한 시설에서 최대 3개 작품까지 유치할 수 있다.

공연단체와 작품, 공연시설의 선정은 공연예술 온라인 플랫폼 '공연예술유통 파트너(P:art:ner)'를 통해 이뤄진다. 조건을 충족한 공연단체와 공연시설이 사업에 참여해 자율적으로 정보를 교류하고 연계한 결과를 바탕으로 최종 선정된다. 사업 공고문과 지원 대상 작품 목록 등 자세한 내용은 예술경영지원센터 누리집에서 확인할 수 있다.





이용신 문체부 예술정책관은 "대표 공연콘텐츠 지역유통 지원사업은 수도권 중심의 공연 유통 구조를 개선하기 위해 올해 처음 추진하는 신규 사업"이라며 "그동안 명성으로만 접해왔던 대표 공연 작품을 지역 인근 공연장에서 직접 관람할 수 있도록 해 지역 문화 향유 격차를 완화하고, 공연 유통 정책을 한 단계 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

