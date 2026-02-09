[클릭 e종목]"LG 목표주가 10.8만원으로 상향...ROE 개선 전망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB증권은 9일 LG에 대한 투자의견 '매수'를 유지하며 목표주가를 10만8000원으로 상향조정했다.

박건영 KB증권 연구원은 이날 보고서에서 "포트폴리오 재편효과에 따른 자기자본이익률(ROE) 개선이 2027년부터 본격적으로 나타날 것"이라며 이같이 밝혔다. 새롭게 제시된 목표주가는 기존 대비 11.3% 상향된 수준이다. 박 연구원은 "LG의 현재 주가(지난 5일 기준)는 KB증권이 산출한 SK의 NAV(Net Asset Value) 대비 25.8% 디스카운트된 수준"이라고 짚었다.

지난해 4분기 LG는 연결 매출액 1조5200억원, 연결 영업적자 4217억원을 기록했다. 박 연구원은 "연결 영업이익 감소 주요 원인은 지분법손익 감소"라며 "석유화학 업황 부진 및 북미 전기차 수요 둔화에 따른 화학 계열 자회사 실적 부진 때문"이라고 설명했다. 또한 "LG 자회사들이 사업 포트폴리오를 재편 중"이라며 2026년 ROE 5.6%, 2027년 6.5% 수준으로 추정했다.

이와 함께 박 연구원은 LG가 고배당기업 배당소득 분리과세 요건을 충족했다는 점도 주목했다. 그는 "LG는 광화문빌딩 매각을 통해 약 2500억원(세후) 이익을 거뒀으며 1000억원 수준을 추가 배당재원으로 활용했다"면서 "2025년 별도 기준 조정 순이익이 전년 대비 11% 감소했음에도 불구하고 주당 배당금을 3100원으로 유지했다"고 언급했다.





그는 "연결 당기순이익 기준 배당성향은 약 65% 수준임에 따라 정부의 고배당기업 배당소득 분리과세 요건을 충족한다고 판단된다"면서 "나아가 2026년 상반기 내 잔여 자사주(보통주 2.0%)를 소각할 예정이며, 향후에도 일회성비경상적 이익 및 경상적으로 발생하는 이익 중 배당 및 투자재원 집행 후 잉여현금 보유 시, 일부를 자사주 매입 재원으로 활용을 고려할 것"이라고 내다봤다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

