미중 갈등 속 '실용 외교'…韓 '대중 협력 카드' 다시 부상

한중협력 논의 물살, 학계·민간에서도

"미중 상황 따라 협력 공간 생길 것"

자동차, 전장, 배터리 등 협력 파트너로

헬스케어, 신소재 등 협력 확장 가능성도

한중 경제 협력이 다시 움직일 수 있다는 관측이 나온다. 미·중 갈등이 이어지는 상황에서도 전장·자동차·배터리 등 분야에서 중국 시장과의 협력 필요성이 여전히 크다는 판단에서다. 최근 대통령의 중국 방문과 한중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상 논의 재개를 계기로 경색됐던 양국 경제 관계에 변화 가능성이 제기되고 있다.

9일 산업계에 따르면 지난달 이재명 대통령과 4대 그룹 총수를 포함한 경제 사절단의 방중을 계기로 한중 협력이 다시 살아날 수 있다는 전망이 나온다. 신원규 한국경제연구원 책임연구위원은 "한미 협력을 축으로 하되 한중 협력도 중요한 시점"이라며 "4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문과 8~9월 시진핑 중국 국가주석의 방미 등을 거치며 미국의 대중 관계 설정에 따라 한국이 중국과 협력할 수 있는 여지도 생길 수 있다"고 말했다.

이 대통령은 지난달 4~7일 방중 당시 한중 협력의 필요성을 강조하며 "협력적 경쟁 또는 경쟁적 협력이 필요하다"고 언급했다. 경제 사절단으로 참여한 주요 기업들 역시 중국의 주요 기업인들과 만나 반도체와 배터리 등 핵심 산업에 대한 협력 방안을 논의했을 것으로 예상된다. 양국 정부는 한중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상(서비스·투자 분야)을 연내 마무리하겠다는 계획이다.

중국을 국빈방문한 이재명 대통령은 지난달 6일 행정부를 총괄하는 국무원 리창 총리와 베이징 댜오위타이에서 회담을 했다. 연합뉴스.

AD

정부·기업 중심이던 한중 협력 논의는 학계 차원의 전략 연구로 확장되고 있다. 최근 신 연구위원은 한중과학기술협력센터에서 추진 중인 중국과학기술연구회 기획위원 자격으로 지난달 30일 중국 상해를 방문했다. 이들은 올해 미중 관계 틀 안에서 중국의 과학기술을 재조명하여 한중 협력 전략을 연구할 계획이다. 연구회 기획위원에는 김상배 서울대 교수, 이승주 중앙대 교수, 원유집 카이스트(한국과학기술원) 교수 등이 합류했다.

업계에서는 중국에 대한 경계감이 남아있는 한편, 기술 산업이 빠르게 발전하고 있는 요충지라는 측면에서 점차 향후 협력 파트너로 인식하는 움직임이 나타나고 있다. 특히 중국은 자동차 시장과 전장 부품, 배터리 등 분야에서 더 이상 생산기지만이 아닌 주요 고객사로 떠오르고 있다.

중국은 전기차 시장 자체가 세계 최대 규모 수준이고, 이에 따라 전장 부품 수요도 증가하고 있다. 삼성전기는 지난해 글로벌 전기차 시장 점유율 1위 기업인 비야디(BYD)로부터 전장(자동차 전자·전자 장비)용 적층세라믹커패시터(MLCC) 공급 계약을 수주, 납품을 시작했다. 현대자동차그룹도 중국 베이징자동차(BAIC)와 50대50 합작으로 베이징현대를 설립하고 지난해 10월 현지 개발, 생산 모델인 전기차 '일렉시오'를 출시했다. 현대차는 2024년 12월 베이징현대에 유상증자를 통해 7840억원을 투자한 바 있다. 업계 관계자는 "중국에 전장, 모바일 등 고객사가 많고 내수시장이 탄탄하다 보니 중국 시장을 주요 시장으로 보고 있다"고 설명했다.

향후 협력 가능 영역으로는 기후 변화, 고령화 대응, 헬스케어·바이오, 신소재 등 기초 단계의 과학기술 분야가 거론된다. 신 연구위원은 "상용화 단계로 가면 경쟁이 불가피하지만, 기초 연구나 랩 단위 협력은 미·중 기술 패권 경쟁의 직접적인 타깃이 아니다"며 "인류와 동북아가 공통으로 안고 있는 과제에 대해서는 협력 여지가 있다"고 말했다.





AD

다만 미·중 수출 규제와 중국 내 정책 리스크에 더해, 양국 간 경색된 분위기가 완전히 해소되지 않았다는 점은 여전히 협력의 제약 요인으로 꼽힌다. 장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장은 "한중 관계가 그동안의 경색 국면은 지난 것 같고, 서비스 산업을 중심으로 협의가 시작된 상황"이라며 "다만 민간에서 가시적인 성과를 내려면 시간이 좀 필요할 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>