"설 차례상 고생 끝"…이마트, 간편 제수용품 최대 30% 할인

지난 설 행사 피코크 전류 매출 43%↑, 튀김 매출 2배↑

이마트가 설을 앞두고 간편 제수 음식 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

제수용 간편식은 음식 준비의 번거로움을 덜어주는 편의성에다 개별 재료를 구매할 때보다 비용이 적게 드는 경제성까지 갖춰 명절 필수 아이템으로 자리 잡고 있다. 지난 설 행사 기간 피코크 전류 매출은 전년 대비 43% 늘었으며, 튀김류 매출은 2배 이상 증가한 것으로 집계됐다.

이번 설에는 명절 당일인 17일까지 피코크의 제수용 간편식을 10~30% 할인하는 행사를 진행한다. 대상 품목은 설날 많이 찾는 육수, 떡국떡과 같은 떡국 재료부터 전류, 튀김 등 제사 음식과 식혜 등 전통 후식까지 약 50가지다.

이마트 피코크 제수용품 매장. 이마트

대표 상품인 '피코크 떡국떡(1.4kg)', '피코크 이천쌀떡국떡(700g)'을 행사카드 결제 시 각각 20% 할인한 3984원, 5184원에 판매하며, '피코크 한우사골육수(1kg)'와 '피코크 진한 양지육수(500g)'는 10% 할인해 각각 5382원, 3582원에 판매한다. 또한 행사카드 결제 시 고기완자, 동태전, 사각오색전 등의 구성을 갖춘 '피코크 모듬전(475g)'을 20% 할인한 1만384원에, '피코크 소고기육전(300g)'을 10% 할인한 8982원에 구매할 수 있다.

물가부담 낮추기 위한 새로운 상품도 선보인다. '피코크 떡갈비(900g)'와 피코크 너비아니(1.1kg)'는 용량을 각각 기존 450g, 550g에서 2배씩 늘린 상품으로 행사가 기준 각각 1만1984원, 1만1184원이다. 기존 일반 용량 상품 대비 100g당 25~30%가량 저렴하다.

피코크 제수용 간편식 행사상품을 2만5000원 이상 구매하면 5000원 상품권을 증정한다.

즉석조리 코너 '키친델리'에서도 행사가 진행된다. 오는 12일부터 18일까지 일주일간 오색전, 동태전, 완자전, 깻잎전, 녹두전 등으로 구성된 즉석조리 '알찬모둠전(팩)'을 신세계포인트 적립 시 3000원 할인한 1만4980원에 판매한다. 오색꼬지전, 동태전, 고기완자전, 소고기육전 등도 준비했다. 또한 14일부터 16일까지 3일간은 제수 음식, 비빔밥에 모두 많이 활용하는 고사리, 도라지, 무나물, 시금치, 숙주나물, 콩나물을 '명절 6종 나물(360g)'로 구성해 9980원에 판매한다.

이외에도 '블랙타이거 새우튀김(팩)'을 정상가 1만980원에서 신세계포인트 적립 시 30% 할인한 7686원에 판매하는 등 인기 튀김류, 요리류 할인 혜택도 준비했다.

즉석조리 상품 역시 완성된 제수 음식을 구매하는 소비자들이 늘면서 전·나물류 매출이 지난해 설 13% 증가했다.





정우진 이마트 마케팅 담당은 "간편식이 명절 음식 준비에 대한 고객의 부담을 낮추고 알뜰 쇼핑에 기여하는 만큼 대대적인 할인행사를 준비했다"며 "이번 행사를 통해 보다 풍성하고 즐거운 명절이 되는데 도움이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

