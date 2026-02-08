GH, 6일 파주에 'GH-우리 드림 디지털배움터' 문열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기주택도시공사(GH)가 6일 파주시 문산종합사회복지관에 'GH-우리 드림 디지털 배움터' 1호점을 개소했다.

드림 디지털 배움터는 GH가 우리은행과 손잡고 노년층 디지털 역량 강화를 위해 운영하는 사회공헌사업이다.

파주 1호점은 키오스크(무인 단말기), AI 돌봄 기기 등 실생활에 필요한 디지털 기기를 쉽고 안전하게 익힐 수 있는 맞춤형 교육 공간으로 꾸며졌다.

경기주택도시공사(GH)가 6일 파주시 문산종합사회복지관에 'GH-우리 드림 디지털 배움터' 1호점을 개소했다. 경기주택도시공사 제공

AD

GH는 우리은행과 손잡고 2028년까지 총 4곳을 개소할 계획이다.

GH는 앞서 2024년 9월 우리은행과 사회공헌사업 공동 추진을 위한 업무협약을 체결하고 공고한 협력 관계를 구축해 왔다. 이후 저소득층 청소년 대상 장학 지원과 해외 탐방, 아동 그룹홈 주거환경 개선 등 세대별 맞춤형 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하고 있다.





AD

김용진 GH 사장은 "디지털 전환 시대에 취약계층의 정보 접근성을 높이는 것은 공공기관의 중요한 사회적 책임"이라며 "세대별 맞춤형 사회공헌 사업을 확대해 도민이 체감할 수 있는 ESG 경영을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>