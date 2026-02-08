KB국민카드, '포용금융' 실력증명…중금리대출 증가율 업계 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 4분기 전분기比 증가율 '35%'

대출상품 최고금리 1%P 인하

"서민·취약계층 이자부담 경감"

KB국민카드가 중금리대출 공급을 빠르게 확대하며 업계에서 존재감을 키우고 있다. 분기 기준 '두 자릿수' 증가율을 기록하며 업계 1위를 차지했다. 중금리대출을 '포용금융'의 핵심축으로 삼는다는 KB국민카드의 전략이 통한 것이다.

8일 KB국민카드는 지난해 4분기 중금리대출 취급액 4414억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전 분기(3274억원) 대비 34.8%(1140억원) 늘어난 수치다. 증가율은 업계 1위다.

중금리대출은 신용점수 하위 50% 고객(중·저신용자)을 대상으로 상대적으로 낮은 금리로 제공되는 상품이다. 금융당국이 서민·취약계층 금융 접근성 확대를 위해 지속적으로 공급 확대를 주문하는 영역이다.

여신금융협회의 지난달 발표에 따르면 국내 전업 카드사 7곳의 중금리대출 취급액은 2조2828억원으로, 전 분기(2조1482억원) 대비 6.3%(1346억원) 증가했다. KB국민카드 증가율이 업계 증가율보다 5배가량 높았던 셈이다.

취급 물량에서도 증가세를 보였다. KB국민카드는 지난해 4분기 5만318건의 중금리대출을 취급하며 금액과 취급 건수 모두 늘리는 데 성공했다. 이는 중금리대출을 통해 보다 폭넓은 고객의 금융 접근성을 높인다는 KB국민카드의 포용금융 정책 기조와 맞닿아 있다.

KB국민카드는 대출 상품 금리 인하 조치도 병행했다. 최근 장기카드대출을 포함한 모든 대출상품의 최고금리를 19.9%에서 18.9%로 1%포인트 낮췄다. 중금리대출 이용 고객을 포함한 차주의 이자 부담을 낮추는 방향으로 포용금융 전략을 보완했다.

단순한 금리 조정이 아니라 중금리대출 공급 확대와 결합해 금융 접근성과 실질 부담 완화를 함께 고려한 조치여서 의미가 있다는 평가를 받는다.

카드사로서는 가계대출 규제 강화 기조와 수익성 하락이란 '이중고'를 겪으면서 중·저신용자 영업을 확대하기 쉽지 않다. 하지만 KB국민카드는 고금리 상품 취급 등을 통한 단기 외형 확대보다는 관리 가능한 리스크 내에서 중금리대출 영업을 꾸준히 시행했다.

금융감독당국도 KB국민카드의 탁월한 포용금융 실력을 인정했다. 금감원은 최근 KB국민카드를 상생·협력 금융 신상품으로 우수기관으로 선정했다. 소상공인 전용 금융상품 'KB MyBiz 사장님든든 기업카드'가 대표 사례로 평가됐다.

KB국민카드는 단일 상품의 성공이라기보다 중금리대출 확대·금리 부담 완화·상생 카드 상품을 하나의 포트폴리오로 묶어 포용금융을 설계해 온 점을 높게 평가받은 결과로 해석했다.

특히 개인사업자 전용 상생 카드 상품은 가맹점 매출 구조와 사업 경비 지출 패턴을 반영한 혜택 설계를 통해 실질적으로 자영업자 경영 부담을 덜어줬다는 평가를 받았다.

중금리대출을 통해 개인과 개인사업자의 금융 접근성을 높이고, 카드 상품을 통해 반복적 비용 부담을 낮추는 구조를 동시에 운영한다는 점에서 차별화된 사례로 거론된다.

시장에선 KB국민카드가 포용금융을 일회성 캠페인이 아닌 '지속 가능한 사업 모델'로 만들 조건을 갖췄다고 평가한다.

중금리대출 확대와 금리 부담 완화, 상생 상품 운영 모두 하려면 리스크 관리와 수익 구조가 함께 뒷받침돼야 하기 때문이다.

KB국민카드의 최근 행보는 포용금융이 비용이 아니라 장기 전략의 일부로 자리 잡을 수 있음을 보여주는 선례로 꼽힌다.





업계 관계자는 "포용금융에서 중요한 건 공급과 지속성"이라며 "중금리대출 확대를 중심으로 한 공급 전략, 금리 부담 완화 조치, 상생 상품 성과를 함께 쌓아온 KB국민카드의 전략은 카드사가 포용금융 주체로서 어떤 역할을 할 수 있는지 보여주는 모범 사례"라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

