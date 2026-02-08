재경철원군민회 “철원과 수도권 잇는 상생 가교역할 다할 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재경철원군민회 제11·12대 회장 이·취임식 개최

윤성두 회장 취임…철원-수도권 잇는 연대 새 출발

재경철원군민회가 고향과 수도권을 잇는 연대의 끈을 더욱 단단히 묶으며 새로운 출발을 알렸다.

지난 7일 서울 삼정호텔에서 '2026년 재경철원군민회 이·취임식 및 신년인사회'를 개최하고 있다. 철원군 제공

AD

강원도 철원군(군수 이현종)은 지난 7일 서울 삼정호텔에서 '2026년 재경철원군민회 이·취임식 및 신년인사회'를 개최했다고 8일 밝혔다. 이날 행사에는 이현종 철원군수를 비롯해 회원 및 내빈 350여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

행사는 지난 임기 동안 군민회를 이끌어온 제11대 김기현 회장의 이임식과 새로운 도약을 준비하는 제12대 윤성두 회장의 취임식으로 진행됐다. 참석자들은 새해 덕담을 나누며 고향 철원의 발전을 위한 결속력을 다지는 시간을 가졌다.

재경철원군민회는 수도권 내 향우들의 구심점 역할을 하며 고향 철원과의 협력을 공고히 해왔다. 특히 최근 지역 경제의 활력소가 되고 있는 '고향사랑기부제' 홍보와 참여 확산에 중추적인 역할을 수행해왔다는 평을 받고 있다.





AD

철원군 관계자는 "재경철원군민회는 고향사랑기부제 확산을 비롯해 고향 철원 발전에 큰 힘을 보태는 든든한 동반자"라며 "앞으로도 수도권 향우들과의 소통과 협력을 더욱 공고히 해 지역 상생의 기반을 넓혀가겠다"고 밝혔다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>