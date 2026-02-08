울릉군, 전기차 보조금 승용차 1872만원·화물차 2968만원…전국 최고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 상반기중 140대 보급

내연→전기차 130만 지원

울릉군은 9일부터 청정 자연환경 보전과 탄소중립 실현을 위해 2026년도 상반기 전기자동차 보급사업을 본격적으로 추진한다.

올해 상반기 전기자동차 지원물량은 전기승용차 130대, 전기화물차 10대 등 140대이다. 차종별 최대보조금은 전기승용차 1872만원, 전기화물차 2968만원으로 전국 최고 수준이며, 택시 전기자동차 구입 시에는 750만원의 추가 보조금을 지급할 계획이다.

충전중인 울릉도 전기자동차

특히, 올해부터는 내연기관차(하이브리드 제외)를 3년 이상 보유한 뒤 판매하거나 폐차하고 전기차로 전환하는 개인에게 최대 130만원의 전환지원금이 추가로 지원된다.

울릉군은 최대 보조금을 지원하는 동시에 모든 군민이 공정하게 혜택을 누릴 수 있도록 위장전입 등 보조금 부정수급 행위에 대해서도 철저히 관리할 방침이다. 실제로 2022년부터 2024년까지 보조금 부정수급자에 대한 4건의 보조금 환수 조치를 시행한 바 있다.

전기자동차 구매 신청자격은 신청일 기준 3개월이상 계속해서 울릉군에 주소를 둔 개인과 법인, 공공기관 및 지방공기업 등이다. 보조금 지원을 희망하는 경우 전기자동차 제조판매 대리점을 통해 신청서와 계약서를 작성하

면 된다.

울릉군 관계자는 "전기자동차 보급 사업은 울릉군의 청정 이미지를 강화하고 군민의 삶의 질을 높이는 중요한 전환점이 될 것"이라며, "전국최고 보조금이 지원되는 만큼, 군민 여러분께서는 관련 규정을 잘 지켜주셔





서 부정수급 사례가 발생하지 않도록 함께 협조해 주시길 바란다."고 당부했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

