CJ제일제당, 밀라노 올림픽 무대서 비비고 알린다

현지 유통채널·소비자에게 비비고 브랜드 소개

유럽 사업 확대 속도, 하반기 유럽 신공장 완공

CJ제일제당은 대한체육회가 주관하는 '밀라노·코르티나담페초 올림픽 코리아하우스(Korea House)'에 '비비고 존(bibigo Zone)'을 마련하고 글로벌 소비자들에게 K푸드를 선보인다고 8일 밝혔다. 글로벌 최대 규모 행사에서 방문객들에게 비비고 제품을 소개하는 기회를 마련하며 유럽 식품 사업 확대에 속도를 낼 계획이다.

CJ제일제당의 밀라노 코리아하우스 '비비고 존' 부스. CJ제일제당 제공.

코리아하우스는 CJ그룹이 타이틀 스폰서로 참여하는 국가 홍보관으로, 밀라노 중심부의 역사적 건축물인 빌라 네키 캄필리오에 조성돼 지난 5일부터 오는 22일까지 운영된다.

CJ제일제당은 야외 테니스코트에 조성된 'K컬처 존'에 서울 한강변 편의점을 콘셉트로 한 부스를 설치했다. 현장에서 비비고 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 방문객들에게는 유럽 현지에서 판매 중인 비비고 볶음면 2종(K-BBQ맛·김치맛)을 증정한다.

또 만두·치킨·김·떡볶이·김치 등 다양한 비비고 제품을 함께 전시해 현지 소비자와 유통채널 바이어들의 관심을 끌고, 신규 입점 기회도 모색할 방침이다.

CJ제일제당 관계자는 "글로벌 최대 규모의 스포츠 행사에서 비비고와 K푸드를 소개할 수 있는 뜻깊은 기회"라며 "K푸드 대표 브랜드로서 다양한 마케팅 활동을 통해 한식의 매력을 세계에 알리겠다"고 말했다.

밀라노 코리아하우스 '비비고 존' 부스에서 외국인 방문객이 제품을 살펴보고 있다. CJ제일제당 제공.

CJ제일제당은 2024년 파리 하계 올림픽부터 코리아하우스에 참여하며 K푸드 확산에 앞장서고 있다. 당시 파리 코리아하우스에서 운영한 '비비고 시장' 부스는 하루 500인분씩 준비한 메뉴가 평균 4시간 만에 완판되며 흥행을 기록했다.

유럽은 CJ제일제당이 'K푸드 글로벌 신영토 확장'을 추진 중인 핵심 지역이다. 2018년 독일 냉동식품 업체 마인프로스트 인수를 시작으로 2022년 영국, 2024년 프랑스와 헝가리에 법인을 설립하며 현지 사업을 확대해왔다. 현재 유럽 27개국에서 비비고 제품을 판매 중이며, 유럽 식품사업 매출은 2024년 처음으로 1000억원을 돌파했다. 지난해 1~3분기 매출도 전년 동기 대비 25% 성장했다.





CJ제일제당은 늘어나는 수요에 대응하기 위해 헝가리 부다페스트 인근에 유럽 K푸드 신공장을 건설 중이다. 해당 공장은 올해 하반기 완공돼 비비고 만두와 치킨을 생산할 예정이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

