정신 전남대병원장 "새 병원 건립으로 원정진료 없는 시대를"

정신 전남대학교병원장은 8일 "새 병원 예타 통과 결실을 바탕으로 건립을 차질 없이 완료해 '수도권 원정진료' 없는 시대를 열겠다"고 말했다.

정 병원장은 취임 2주년을 맞아 배포한 보도자료에서 "새 병원은 국립대병원 최초의 본원 신축이라는 상징성에 더해 중증 응급 고난도 진료까지 맡는 지역 책임 의료 체계의 중추가 될 것"이라고 밝혔다.

정 병원장은 지난 2년간의 소회에서 "지난 2년이 위기를 관리하고 '버텨낸' 시간이었다면, 이제는 그 단단해진 결속력을 바탕으로 '미래를 설계하는' 단계에 접어들었다고 생각한다"며 "특히 숙원 사업이었던 '뉴 스마트 병원' 건립 사업이 예비타당성조사를 통과한 것은 우리 병원이 100년의 미래를 향해 나아가는 결정적인 변곡점이 됐다"고 말했다.

전남대병원이 '뉴 스마트 병원'으로 규정한 새 병원은 광주 동구 학동 현 부지와 전남대 의과대학·간호대학 부지 등 22만㎡에 1,070병상 규모로 2033년 완공 예정이다.

지난해 기획재정부 예비타당성조사를 최종 통과해 올해 기본계획 수립에 들어간다. 내년에는 설계에 착수하고, 2029년 착공 계획이다.

정 병원장은 "7대 전문질환센터를 중심으로 특화 진료 체계를 새 병원에 구축하겠다"며 "여러 분야 전문의가 동시에 참여하는 환자 중심 진료, 연구와 진료의 통합, 정보통신기술(ICT) 기반 진료 등을 강화해 중증·희귀·고난도 질환 대응 역량을 높이겠다"고 강조했다.

이어 "전남대병원의 가장 큰 경쟁력 중 하나는 국가가 공인한 연구 인프라와 성과다"며 "호남·충청·제주권에서 유일하게 연구중심병원으로 선정되면서 연구 인력 및 조직성과가 국가 평가를 통해 객관적으로 검증됐다"고 강조했다.

그는 "우리 병원은 AI 시대에 광주·전남 지역의 대표적인 상급종합병원으로서 다양한 질환군의 환자 데이터를 체계적으로 수집하고 관리할 수 있는 인프라를 갖추고 있다"며 "특히 지역 특성상 고령 인구 비율이 높아 노인성 질환, 암, 만성질환 관련 연구에 있어 풍부한 임상 자원을 보유하고 있다는 점은 매우 주목할 만한 부분이다"고 설명했다.

남은 임기의 포부로는 "스마트 의료 인프라와 고난도 중증질환 전문 인력을 대폭 보강해 진료의 질적 수준을 수도권 이상으로 끌어올리겠다"고 밝혔다.





정 병원장은 "화순 암, 빛고을 노인질환 등 분원별 전문화 전략과 치과 및 어린이 병원의 유기적인 연결로 지역 안에서 모든 치료를 끝내도록 하겠다"고 강조했다.





