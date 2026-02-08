항만운송사업 민원, 이제 온라인으로 처리 가능해진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

등록·변경·실적확인까지 비대면 가능

방문 불편 해소·업무 효율성 제고

앞으로 항만운송사업 등록과 사업계획 변경 등 관련 민원을 별도 방문 없이 온라인으로 처리할 수 있게 된다.

해양수산부는 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS·포트미스)을 통해 항만운송사업 등록과 변경, 사업계획 변경 신고, 사업실적 확인 등 민원 서비스를 온라인으로 제공한다고 8일 밝혔다.

그동안 항만하역과 검수, 감정, 검량 등 항만운송사업과 항만용역, 선용품 공급, 선박연료 공급, 선박수리업 등 항만운송 관련 사업은 민원인이 사업 등록이나 변경을 신청할 경우 직접 지방해양수산청을 방문해야 하는 불편이 있었다. 또 항만별로 정보가 개별 관리돼 통합적인 항만 운영과 정책 수립에도 한계가 있다는 지적이 이어져 왔다.

이번 시스템 개선으로 민원인은 포트미스를 통해 관련 업무를 온라인으로 처리할 수 있게 됐고, 담당 공무원 역시 각종 민원과 항만운송 자료를 통합 관리할 수 있게 됐다. 이에 따라 행정 처리 효율성과 정책 활용도도 함께 높아질 것으로 기대된다.





김혜정 해수부 해운물류국장은 "포트미스를 통한 항만운송사업 온라인 서비스 제공으로 이용자 편의가 크게 향상되고 관련 업무 효율도 높아질 것"이라며 "앞으로도 항만 현장에서 국민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴해 시행하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

