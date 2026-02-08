해수부, 연안선박 ‘24시간 무료 원격의료’ 확대…외국인 선원도 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LTE-M 기반 영상진료 서비스 137척으로 확대

20개 언어 지원·현장 방문 교육 병행

해양수산부가 바다 내비게이션 초고속 해상무선통신망(LTE-M)을 활용한 '24시간 무료 원격 의료지원 서비스'를 확대 추진한다. 연안어선과 내항화물선 등 육지에서 100km 이내를 운항하는 연안선박 선원들의 의료 접근성을 높이기 위한 조치다.

8일 해수부에 따르면 2023년부터 부산대학교병원과 함께 원격의료지원 장비가 설치된 연안선박을 대상으로 영상통화를 통한 건강관리 상담과 응급처치 안내 등 의료지원 서비스를 제공해 왔다. 해당 사업은 지난해까지 연안선박 127척에서 근무하는 선원들에게 총 1877회의 의료지원을 제공하는 등 해상 의료복지 향상에 기여한 것으로 평가된다.

원격 의료지원 장비는 전용 애플리케이션이 설치된 태블릿과 의료기기, 구급약품 등으로 구성되며, 앱을 통해 영상통화는 물론 건강 수치 입력, 상담 예약과 결과 확인까지 가능하다.

올해부터는 외국인 선원도 서비스를 이용할 수 있도록 베트남어와 인도네시아어를 포함한 20개국 언어를 지원하고, 참여 선박도 2월 공모를 통해 10척을 추가해 총 137척으로 확대할 계획이다. 이와 함께 의료진이 주기적으로 선박을 방문해 고령 선원을 대상으로 교육과 홍보를 진행하고, 서비스 이용 현황도 지속 점검할 방침이다.





한승현 해수부 첨단해양교통관리팀장은 "장기간 해상에서 생활하는 선원들은 신속한 의료 지원이 어려워 응급처치 골든타임 확보에 한계가 있었다"며 "해상 원격의료 지원사업 확대를 통해 내·외국인 선원들의 의료서비스 접근성을 높이고 해상 근로환경 개선에 기여하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

