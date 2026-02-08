화천군-하얼빈 빙설문화발전 유한공사, '빙설 예술' 협력 강화 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화천군, 축제장 빙설 조형물 기획

제작 노하우 공유…전문가 교류

앞으로도 화천산천어축제에서 빙설 예술 최고봉으로 손꼽히는 하얼빈 빙등작품과 눈조형물을 만날 수 있게 됐다.

최문순 화천군수를 비롯한 화천군 대표단이 지난 7일 하얼빈에서 '화천군-하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사 협력강화 업무협약식'을 체결하고 있다. 화천군 제공

AD

최문순 화천군수는 지난 7일 중국 하얼빈을 방문해 화천군과 빙설문화발전 유한공사의 탄징신 예술감독과 양 기관 협력 강화를 내용으로 하는 협약서에 서명했다.

협약에 따라 양 기관은 얼음조각, 빙등, 눈조각 콘텐츠 분야에서 지속적 교류와 협력을 이어가기로 했다.

구체적으로 하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사 측은 내년 화천산천어축제에서도 실내얼음조각광장과 축제장 대형 눈조각 제작에 협력키로 했다.

또 얼음조각과 눈조각 분야 기술진과 연출가 등 전문가 상호 파견도 진행키로 했다.

나아가 빙설 콘텐츠를 활용한 국내외 홍보 및 마케팅을 진행하고, 국제 관광 박람회 등에서도 공동 홍보에 나서기로 했다.

화천군은 지난 2007년 12월 화천읍내 실내 주차시설에서 국내 처음으로 하얼빈 빙등 기술진들이 빚어낸 빙등작품을 도입한 바 있다.

2012년 12월부터는 화천읍 서화산 다목적 광장에서 산천어축제를 전후해 실내얼음조각광장을 운영 중이다.

얼음조각광장 조성에는 하얼빈 빙설문화발전 유한공사 전문가 약 30여명이 참여해 약 한 달 동안 국내외 유명 건축물, 각종 마스코트와 캐릭터, 얼음 미끄럼틀을 만들어낸다.

화천군과 하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사의 인연이 20여년이 되어 가지만, 양 기관의 교류협력 분야와 지속성 등이 문서로 정리된 것은 이번이 처음이다.

탄징신 하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사 예술감독은 "앞으로도 화천산천어축제에서 하얼빈 빙등예술의 진수를 선보일 것"이라며 "매년 더 화려하고, 더 발전된 작품들을 만들어 내겠다"고 했다.





AD

최문순 화천군수는 "이제 실내얼음조각광장의 화려한 빙등작품, 얼곰이성의 거대한 눈 조각들은 화천산천어축제에서 없어서는 안 될 주요 콘텐츠로 자리잡았다"며 "앞으로도 양 기관의 협력과 교류가 이어지길 바란다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>