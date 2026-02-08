안병훈, LIV 골프 데뷔전 공동 9위…'한국 선수 첫 톱 10'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LIV 골프 개막전 리야드 4R 5언더파

2022년 출범 이후 국내 선수 최고 성적

스마일리 개인전과 단체전 우승 환호

안병훈이 LIV 골프 데뷔전에서 톱 10에 올랐다.

7일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 골프클럽(파72·7464야드)에서 열린 2026시즌 LIV 골프 개막전 리야드(총상금 3000만달러) 4라운드에서 버디 8개와 보기 3개로 5언더파 67타를 기록했다. 최종 합계 17언더파 271타의 성적을 낸 안병훈은 공동 9위에 이름을 올렸다. 안병훈은 2022년 출범한 LIV 골프에서 한국 국적 선수로는 처음으로 톱 10 성적을 냈다.

안병훈이 LIV 골프 데뷔전인 리야드에서 톱 10에 진입했다. LIV 골프 제공

한국 선수가 LIV 골프에 뛴 것은 지난해 장유빈, 송영한, 김민규 3명이 있었고 최고 성적은 장유빈이 작년 7월 영국 대회 공동 21위에 오른 것이었다. 다만 뉴질랜드 국적의 교포 선수 대니 리가 2023년에 한 차례 우승한 바 있다.

안병훈은 2025시즌까지 미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰었고, 올해 새로 만들어진 코리안 골프클럽의 주장을 맡아 LIV 골프로 이적했다. 안병훈과 송영한, 김민규, 대니 리로 구성된 코리안 골프클럽은 단체전에서 44언더파를 합작해 13개 팀 중 공동 8위를 차지했다.

엘비스 스마일리(호주)가 최종 합계 24언더파 264타로 우승했다. 지난 시즌 DP월드투어에서 활약한 스마일리 역시 LIV 골프로 옮기고 치른 첫 대회를 우승으로 장식했다. 그는 개인전 우승 상금 400만달러와 소속팀 리퍼 골프클럽의 단체전 우승 상금 300만달러의 25%인 75만달러 등으로 475만달러를 벌었다.

또 여기에 단체전 우승 보너스 100만달러는 주장 재량에 따라 팀원들이 나눠 갖기 때문에 이 역시 25%씩 분배한다고 가정하면 스마일리가 받는 돈은 총 500만달러(약 73억원)로 늘어난다.





욘 람(스페인)은 1타 차 준우승(23언더파 265타)을 거뒀다. 코리안 골프클럽 소속인 송영한 공동 30위(11언더파 277타), 김민규와 대니 리는 공동 41위(8언더파 280타)로 대회를 마쳤다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

