에쓰오일, 2월 지역 주민 위한 아카펠라 무대 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일 마포 본사 사옥서 공연

아카펠라 그룹 '제니스' 출연

12일부터 사전 신청 접수

에쓰오일은 올해 첫 지역 주민을 위한 무료 문화예술 공연으로 혼성 5인조 아카펠라 그룹 '제니스(Zenith)'의 무대를 오는 25일 서울 마포구 공덕동 본사 사옥에서 선보일 예정이다.

서울 마포구 본사 사옥 전경. 에쓰오일 제공

AD

제니스는 '사람의 목소리가 최고의 악기'라는 콘셉트로 활동하는 보컬 그룹으로, 한국 아카펠라 대회 대상 수상을 계기로 주목받았다. 이후 유럽 국제 아카펠라 대회 'Vokal.total' 팝 부문 우승 등 국내외 무대에서 실력을 인정받아 왔다. 또한 SBS '런닝맨' 등 방송 출연과 초등학교 음악 교과서 수록을 통해 대중성과 음악성을 겸비한 아카펠라 그룹으로 평가받고 있다. 에쓰오일은 이번 공연을 통해 풍성한 하모니로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 대중적인 아카펠라 무대를 선사할 계획이다.

공연은 오는 25일 오후 7시에 시작되며, 공연 운영사인 아트로버컴퍼니 홈페이지를 통해 오는 12일 오후 2시부터 사전 예약할 수 있다. 예약 후 에쓰오일 본사 사옥 3층 대강당을 방문하면 좌석은 현장에서 선착순으로 배정된다.

에쓰오일은 ESG 경영의 일환으로 2011년부터 '문화예술 나눔 캠페인'을 운영하며 예술가들의 창작 활동을 지원하고, 지역 주민들이 쉽게 문화예술을 접할 수 있도록 본사 사옥에서 다양한 공연을 지속적으로 개최하고 있다.





AD

에쓰오일 관계자는 "앞으로도 지역사회 주민들이 다양하고 수준 높은 공연을 즐길 수 있도록 프로그램을 엄선해 마련할 계획"이라고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>