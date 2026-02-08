본문 바로가기
편의점업계, '혼명족' 겨냥한 명절 도시락 출시

권재희기자

입력2026.02.08 09:17

세븐일레븐·GS25·CU·이마트24
다양한 할인 및 증정 프로모션도 진행

편의점업계가 설 명절을 맞아 명절을 홀로 보내는 '혼명족'을 겨냥한 명절 도시락을 선보인다.


세븐일레븐은 오는 10일 설을 맞아 '기운한상도시락(6900원)'을 새로 선보인다. 쫀득한 알떡스테이크와 소불고기, 모둠전을 메인으로 구성하고, 가정식 잡채와 각종 나물을 더해 총 11가지 반찬으로 구성했다. 명절 상차림의 핵심 메뉴들을 한 도시락에 담아내 혼자서도 든든하고 풍성한 설 한 끼를 즐길 수 있도록 기획한 것이 특징이다.


세븐일레븐은 '기운한상도시락' 출시를 기념해 이달 말까지 도시락 구매시 '장인라면 얼큰한맛(2800원)'을 무료 증정하는 행사도 준비했다.


여기에 다양한 도시락을 즐길 수 있도록 세븐일레븐 베스트 도시락 6종에 대한 음료 증정 행사도 진행한다. 행사 상품은 '한도초과 고민할 필요 없는 도시락', '7찬 도시락', '고기(肉)올인원 도시락', '반반제육&쏘야 도시락', '뷔페한상 11찬 도시락', '고기(肉)맥시멈 도시락'이며, 이달 말까지 구매 고객에게 칠성사이다 제로 310㎖ 또는 펩시콜라 제로 310㎖ 중 1종을 선택 증정한다.

이마트24는 'K명절 풀옵션 한판' 도시락(6900원)을 새롭게 출시했다. 너비아니, 간장불고기, 모둠전(김치전, 해물파전, 오색모둠전, 동그랑땡), 미니전병, 당근잡채, 삼색나물(고사리, 도라지, 시금치) 등 총 12가지 반찬으로 푸짐하게 구성한 것이 특징이다.


BGF리테일이 운영하는 CU도 설을 맞아 8찬 도시락 정식 '새해 복 많이 드시락'(6500원)과 7가지 전 세트 '새해 복 많이 받으시전'(5900원)을 준비했다.


'새해 복 많이 드시락'(6500원)은 돼지갈비 양념구이, 전, 나물 등 명절 대표 반찬으로 풍성하게 채운 8찬 정식 도시락이다. 고향에 내려가기 어려운 1인 가구도 간편하게 설 명절 식사를 해결할 수 있도록 오징어 튀김, 고구마 튀김, 김치전, 부추전, 깻잎전, 오색산적 등으로 다채롭게 구성했다.

'새해 복 많이 받으시전'(5900원)'은 오징어 튀김, 김치전, 동그랑땡, 오색산적 등 7가지 전을 풍성하게 담아낸 단품 요리다. 합리적인 가격에 직접 전을 부치는 번거로움을 줄일 수 있고 제사나 성묘 등에도 쉽고 간편하게 활용할 수 있다.


CU도 설 연휴 기간에 언제 어디서든 명절 먹을거리를 저렴하게 구매할 수 있도록 '설 명절 상품 프로모션'을 이달 말까지 전개한다. 명절 시즌 수요가 높은 냉동 만두, 냉동 파전, 쌀 떡국 떡, 두부 등에 대해 최대 1+1 증정 행사를 진행한다.


최근 계란 가격이 치솟고 있는 가운데 소비자의 명절 장보기 부담을 덜기 위해 판란 30구 2종을 11일부터 18일까지 최대 4000원 할인한 5900원에 선보이고 명절 요리에 많이 쓰이는 식재료인 한우 국거리, 다짐육, 불고기도 40% 할인 판매한다.


GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 9첩 반상 콘셉트의 '이달의도시락 2월 설명절편'(6800원)을 출시했다. ▲전주식나물비빔밥, 톳조림&겨울 무나물 비빔밥, 흑미밥 등 3종의 밥과 ▲돼지갈비불고기 ▲떡갈비 ▲모듬전 3종(보리새우미나리전, 김치고구마채전, 오색꼬지전) ▲튀김 3종(조청고추장불고기튀김, 꿀마늘닭강정, 무침만두튀김) ▲콩가루찹쌀떡까지 총 9가지의 반찬으로 풍성한 명절 밥상을 구현했다.

이 밖에도 ▲ 왕만두 떡국(4500원) ▲모둠전&잡채(6500원)을 선보였으며, 오는 11일에는 ▲명절 떡갈비 김치볶음밥(1700원) ▲ 통 고기완자전 김밥(3500원) 등 명절 대표 반찬을 활용한 간편식을 추가로 출시할 예정이다.


GS25는 설명절 도시락 출시를 기념하고 물가 안정을 위한 대규모 프로모션도 진행한다. 오는 28일까지 농협카드로 결제 시 50% QR 할인을 통해 해당 도시락을 3400원에 구매할 수 있다.


또 명절 기간 편의점에서 장을 보는 '편장족'을 위한 신선식품 할인 행사도 진행된다. 22일까지 신선강화매장을 중심으로 곶감, 동태살, 황태포, 깐밤 등 설 음식 준비에 필요한 신선식품을 최대 20% 할인 판매한다. 앞서 2월 2일부터 7일까진 우리동네GS앱 내 사전예약에서 찜갈비, 사과, 배 등의 제수용품을 최대 30% 할인 판매했다. GS25에 따르면 지난해 설 연휴 3일 간 직전 주 대비 황태포 매출은 5배 뛰었으며, 배는 118.2% 굴비 51.3% 찹쌀 38.3%, 계란 27.5% 늘었다.


한편 편의점업계에 따르면 명절 도시락 매출은 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다. 세븐일레븐의 지난해 설 연휴 기간(2024년 2월9일~2월12일) 도시락 매출은 전해(2023년) 설 연휴 대비 10% 증가했다. CU 역시 지난해 설 연휴 기간 도시락 매출은 전년 대비 19.4% 증가, GS25도 지난해 설 명절 도시락이 출시 후 도시락 매출 1위를 기록, 설 연휴 기간에는 2위 도시락과 매출 격차를 2배 이상 벌어진 것으로 파악됐다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
