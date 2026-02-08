인제군, ‘중소기업 지원사업 설명회’ 성료…18억 규모 집중 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 인제군이 지난 6일 인제문화원에서 개최한 '2026년 인제군 중소기업 지원사업 합동설명회'가 관내 기업체 관계자들의 뜨거운 관심 속에 성황리에 마무리됐다.

인제군이 지난 6일 인제문화원에서 '2026년 인제군 중소기업 지원사업 합동설명회'를 개최하고 있다. 인제군 제공

AD

이번 설명회는 2026년 인제군이 추진하는 다양한 중소기업 지원사업을 한자리에서 안내해 관내 기업들의 사업 이해도를 높이고, 적극적인 참여와 신청을 독려하기 위해 마련됐다.

행사 현장에는 관내 중소기업 대표 및 관계자 등 100여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

설명회에는 (재)강원테크노파크, (재)강원특별자치도경제진흥원, 한국발명진흥회 강원지부, 한국우편사업진흥원, 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 등 유관기관이 대거 참여해 올해 시행되는 분야별 지원사업을 심도 있게 설명했다.

주요 안내 사업으로는 ▲중소기업 역량강화 지원사업 ▲시군구연고산업육성사업 ▲중소기업 수출경쟁력 강화 지원사업 ▲인터넷 쇼핑몰 운영 사업 ▲중소기업 맞춤형 토털마케팅 지원사업 ▲중소기업 육성자금 지원사업 ▲KCL 소개 및 협업 사업 안내 ▲글로벌 IP스타기업 육성사업 ▲지식재산 첫걸음 사업 ▲인제군-인제우체국 상생협력 플랫폼 구축사업 등이 소개되어 기업 성장 단계별로 활용 가능한 폭넓은 정보가 제공됐다.

특히 설명회와 함께 진행된 '1:1 맞춤형 컨설팅' 세션에서는 전문가들이 직접 나서 중소기업 대표자들의 궁금증과 애로사항을 현장에서 즉시 해소해주어 참석자들로부터 큰 호응을 얻었다.

한편, 인제군은 올해 총사업비 18억 원(군비 14억 원) 규모로 중소기업의 경쟁력 강화와 판로 확대를 위한 다양한 지원 사업을 속도감 있게 추진하고 있다.

인제군 관계자는 "이번 행사는 관내 중소기업들이 유용하고 실질적인 정보를 한눈에 확인할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "설명회에서 제시된 소중한 의견들을 바탕으로 인제군 중소기업의 경쟁력을 높이는 데 최선을





AD

다하겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>