속초시, 교통·보행환경 개선 도로정비 사업 추진

시, 9개 사업·27억원 투입

구조개선·노후시설물 정비

차선 도색·보도블럭 교체

강원도 속초시는 시민 일상과 밀접한 생활 교통과 보행 환경 개선을 위해 9개 사업에 27억원이 투입되는 도로 개선(정비) 사업을 본격 추진한다.

속초시청 전경.

대상 사업은 차량 상습 정체 해소를 위한 청호동 수협 맞은편 우회전 차로 신설과 속초시민약국 앞 가속차로 신설을 비롯해 최소한의 보행자 이동 공간 확보를 위한 장천마을 입구 보도 확장과 청초지구대 주변 보도(차도 확장 병행) 확장 등이다.

또한 주민의 숙원인 응골마을 일원 도시계획도로 개설과 등하교 시 차량 안전사고 예방을 위한 속초고등학교 정문 주변의 통학로 개선도 추진된다.

아울러 겨울철 파손된 차도 정비와 보도블록 교체, 탈색된 차선 도색 공사도 동절기가 끝나는 대로 즉시 공사에 들어가기 위해 선제적으로 2월에 발주, 관광객이 늘어나는 봄철에 맞춰 마무리할 계획이다.

시는 시민 삶의 질과 밀접한 연관이 있는 교통 환경 개선 및 도로 정비 사업의 적기 추진에 최선을 다한다는 방침이다.





이병선 속초시장은 "안전한 보행과 원활한 차량 흐름은 시민 삶의 질과 직결된다"며 "현장에서 체감하는 불편을 해소해 시민이 매일 긍정적인 변화를 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

