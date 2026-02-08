미아동 일대, 힐링 주거단지 '탈바꿈'…고도지구 규제완화 첫사례

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한산 경관 보호

노후 주거환경 개선

AD

강북의 대표적 고도지구 규제지역인 미아동 일대가 주거단지로 탈바꿈된다.

서울시는 도시계획위원회를 개최하고 '강북구 미아동 791-2882번지 일대 주택 정비형 재개발 정비계획 결정 및 정비구역 지정안'을 수정 가결했다고 8일 밝혔다.

이 일대는 북한산 주변 고도지구 규제와 고저차(57m)가 심한 지형적 여건으로 인해 실질적 주거환경개선에 한계가 있었다.

또 수십년간 도시계획 규제로 소방차도 진입하기 어려운 비좁은 골목길과 부족한 기반시설 등 주변 지역과 개발 격차로 인해 주민들의 상대적 박탈감이 높은 곳이다.

이번 정비계획안이 수정 가결됨에 따라 북한산 경관 가치를 보호하면서도 더블 역세권에 위치한 입지적 특성을 고려해 합리적 높이 및 경관계획이 수립될 예정이다.

대상지에서 북한산으로 이어지는 2개의 통경 구간을 확보하고, 평균 45m 범위에서 북한산 인접부는 중저층(10~15층), 역세권 인접부는 최고 25층으로 계획해 사업의 실현성을 높였다.

이번 정비계획 결정을 통해 용적률 249.9%, 공동주택 2670세대(임대 331세대 포함)가 공급될 예정이다. 최고 25층(평균 45m) 이하로 북한산국립공원과 어우러지는 도심 속 주거단지가 조성된다.





AD

서울시는 "건축·교통·교육·환경 등 통합심의 절차를 신속히 이행하는 등 공정관리에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>