대전시-캐나다 퀘벡주, 지방정부 간 실질적 협력 강화 방안 논의

이장우 대전시장-크리스토퍼 스키트 장관, 7일 오찬 회동



세계경제과학도시연합 진행 점검, 양자·우주항공 분야 협력 기대



사진=대전시 제공

이장우 대전시장은 7일 대전을 방문한 캐나다 퀘벡주 크리스토퍼 스키트(Christopher Skeete) 대외관계부 장관을 만나 지방정부 간 실질적 협력 강화 방안을 논의했다.

이번 만남은 지난해 6월 이 시장의 퀘벡주 방문 당시 대전시-퀘벡주 연구혁신 협약을 체결했던 스키트 장관(당시 경제장관)이 캐나다 잠수함 사업 협의를 위한 방한을 계기로 대전을 찾으면서 성사됐다.

스키트 장관을 비롯해 퀘벡투자공사 부사장, 주한퀘벡정부대표부 대표 등 퀘벡주 사절단 5명과 대전시 주요 간부들이 참석했다.

양측은 이날 만남에서 지난해 퀘벡주의 세계경제과학도시연합(GINI) 가입과 동시에 추진한 공동연구가 GINI의 대표적인 협력 사업이자 성공 모델이라는 데 인식을 같이하고, 현재 진행 상황을 재차 점검했다.

이 시장은 "현재 절차가 진행 중인 양자·우주항공 분야의 공동연구 협력이 성공적으로 안착하길 기대한다"며 "향후 반도체와 바이오 분야에서도 구체적인 협력 청사진을 함께 그려 나가자"고 제안했다.

또한, 이 시장은 GINI 주무 부처 장관이 된 스키트 대외관계부 장관에게 다자간 도시 외교에 퀘벡주의 주도적인 참여를 당부했다.

크리스토퍼 스키트 장관은 "지난해 형성된 유대감이 이제 흔들림 없는 신뢰로 이어진 것을 매우 고무적으로 생각한다"며 "우주와 양자 분야의 공동연구를 시작으로, GINI라는 글로벌 플랫폼 안에서 양 지역이 과학기술과 경제적 성과를 공유하는 가장 강력한 파트너가 되길 기대한다"고 말했다.





한편, 스키트 장관 일행은 방한 기간 중 산업부 및 국내 주요 대기업과 면담 일정을 소화한 뒤 일본으로 출국할 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

