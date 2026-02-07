'베트남 처녀 수입' 발언에 결국…전남도도 고개 숙였다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남도, 도 대변인 명의 사과문 발표

"베트남 국민과 여성에 사과드린다"

전남도가 최근 논란이 된 진도군수의 부적절한 발언에 대해 "주한 베트남 대사관과 베트남 정부, 깊은 상처를 받은 베트남 국민과 여성들에게 진심으로 고개 숙여 사과한다"고 7일 밝혔다.

전남도청

AD

도는 이날 대변인 명의의 사과문에서 "질의 과정 중에 나온 '수입' 등의 표현은 사람의 존엄성을 훼손하고 여성을 도구화하는 것으로 어떠한 맥락에서도 결코 정당화할 수 없다"며 강조했다. 그러면서 "전남도가 그동안 지향해온 인권 존중, 성평등, 다문화 포용의 가치와 정면으로 배치되는 일"이라며 "베트남은 전남도에 각별한 의미를 지닌 나라다. 이미 수많은 베트남 출신 도민이 전남에 터를 잡고 우리 공동체의 소중한 일원으로 살아가고 있다"고 설명했다.

이어 도는 "이번 일을 계기로 우리 사회 전반에 대한 인권·성인지 감수성 및 다문화 이해 교육을 대폭 강화하겠다"며 "특히 공적 발언이 지닌 책임과 무게를 모든 공직자의 마음속에 깊이 새기도록 하고 어떠한 상황에서도 차별적 언행이 재발하지 않도록 내부 점검과 예방 체계를 철저히 세우겠다"고 했다.

김희수 진도군수

논란이 된 발언은 지난 4일 오후 전남 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 '찾아가는 타운홀미팅'에서 나왔다.

당시 김희수 진도군수는 인구소멸 대응 관련 질의 과정에서 "광주·전남이 통합을 할 때 인구소멸을 막기 위한 대책을 법제화해야 한다"며 "스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀를 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책을 내려야 한다. 사람이 없는데 산업만 살려서는 제대로 될 수 없다"는 취지의 발언을 했다.

논란이 일자 김 군수는 지난 5일 "인구소멸 문제 해결을 위한 제도적 대응 필요성을 강조하는 과정에서 부적절한 표현을 사용했다"며 "오해와 불편을 드린 점에 대해 깊이 유감을 표한다"고 사과했다.

그는 사과문에서 해당 발언이 농어촌 지역의 심각한 인구 감소와 결혼·출산 기반 약화라는 구조적 문제를 지적하며, 산업 활성화만으로는 인구소멸을 해결할 수 없고 광주·전남 통합 지자체와 국가 차원의 적극적인 제도적 대응이 필요하다는 취지에서 나온 것이라고 해명했다. 이어 노동력 부족이 심각한 농어촌 현실을 언급하는 과정에서 외국인 노동력 유입과 결혼 이주 정책의 필요성을 말하고자 했으나, 발언 중 '수입'이라는 단어를 선택한 것은 부적절했으며 표현상 큰 실수였다고 밝혔다.





AD

김 군수는 "앞으로 인구소멸과 다문화, 이주 정책과 관련한 논의에서 더욱 신중하고 정확한 언어를 사용하겠다며 "모든 구성원의 인권과 존엄을 존중하는 방향에서 정책적 대안을 모색하겠다"고 덧붙였다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>