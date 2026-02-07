백운에서 매곡까지 중앙차로…광주 BRT 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2028년말 개통 목표…백운~매곡 8.67㎞구간

중앙정류장 41곳 구축…친환경 저상버스투입

통행속도 28.9%↑…이용수요 18.1% 증가

광주시가 남구 백운 일대부터 북구 매곡권역을 잇는 간선급행버스체계(BRT) 구축을 추진한다. 중앙차로 기반 BRT 도입을 통해 대중교통 중심 교통체계 전환을 추진하며, 2028년 말 개통을 목표로 한다.

7일 광주시에 따르면 시는 전날 '광주권 간선급행버스체계(BRT) 개발계획 수립 용역' 최종보고회를 열고 백운~매곡 BRT 구축 계획과 향후 추진 일정을 공유했다.

'광천권역 대·자·보 특별교통대책'의 하나로 추진되는 백운~매곡 BRT 구축 사업은 남구 옛 대동고에서 백운교차로, 농성교차로, 광천사거리, 경신여고사거리를 거쳐 북구 광주공고까지 이어지는 8.67㎞ 구간에 도입된다.

광주시는 총사업비 453억 원을 투입해 BRT 전용도로 구축과 정류장 설치·개편, 교차로 교통체계 및 신호 운영체계 개선 등을 추진할 계획이다. 정류장은 모두 41개소로 중앙정류장 33개소를 기존 정류장 인근에 설치하고, 8개소는 기존 가로변 정류장을 활용한다.

전용 차량은 도로·운영 여건을 고려해 친환경 저상버스 7대(예비 1대 포함)를 투입하고, 배차 간격은 15분으로 운영한다.

BRT 구축 시 평균 통행속도는 시속 16.6㎞에서 21.4㎞로 28.9% 향상되고, 이용 수요는 18.1% 증가할 것으로 전망됐다.

광주시는 지난해 4월 개발계획 수립 용역에 착수해 관계기관과 전문가 의견을 수렴, 계획안을 완성했다. 올해 상반기 개발계획 고시를 거쳐 하반기 기본·실시설계 용역에 착수하고, 시민 의견수렴을 통해 최종 설계안을 확정한다.





이번 용역에서는 장래 교통수요 예측 등을 바탕으로 신규 BRT 노선도 제안됐다. 백운~매곡 노선을 연결하는 효천~일곡 노선(6.0㎞)과 서북권을 잇는 운암~각화 노선(8.4㎞)이며, 광주시는 이를 제2차 BRT 종합계획 반영 대상으로 건의한다.





