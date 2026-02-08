최고 46층 아파트로 탈바꿈…반포미도2차 재건축 정비계획 수정가결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

용적률 300%, 559가구 규모

서울시가 지난 6일 '제1차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회'를 개최하고 '반포미도2차아파트 재건축사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)'을 수정가결했다고 8일 밝혔다.

서초구 반포동 60-5번지에 위치한 반포미도2차아파트는 고속터미널역 트리플역세권(3·7·9호선)과 서리풀공원 옆에 있다. 1989년 준공된 아파트로 3개동, 435가구 규모의 노후 공동주택 단지로, 이번 결정을 통해 용적률 299.97% 이하, 46층 이하, 4개동 559세대(공공주택 87가구 포함) 규모의 주택단지로 재정비된다.

서초구에서 설치한 엘리베이터와 보행데크를 연결하는 공공보행통로(폭 5m) 계획을 통해 고속터미널역 접근성을 강화했고, 동측 반포미도1차아파트 재건축 단지와 함께 도로(고무래로)를 4m 확폭해 원활한 교통 흐름이 이루어지도록 했다. 또 현재 추진 중인 북측 고속터미널 부지 복합개발사업과 조화로운 스카이라인을 형성하도록 계획했다.





최진석 서울시 주택실장은 "이번 심의 결과를 반영하여 정비사업 통합심의 등 관련 절차의 신속한 추진을 통해 도시 경관 및 노후 공동주택의 주거 환경이 개선될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





