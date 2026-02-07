‘발열 도시락’ 도입…대한체육회 동계올림픽 선수단 급식 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한체육회는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽대회 기간 대한민국 선수단이 최상의 컨디션을 유지하는데 도움을 주기 위해 이탈리아 밀라노·코르티나·리비뇨 3개 지역에서 급식지원센터를 운영한다고 7일 밝혔다.

급식지원센터는 대회 개막일인 6일부터 폐막일인 22일까지 17일간 운영되며 선수단이 반복되는 훈련과 경기 일정 속에서 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 따뜻한 한식과 회복식 등 맞춤형 식단을 제공한다. 특히 이번 대회는 경기장이 여러 지역에 분산돼 있는 특성을 반영해 처음으로 급식지원센터를 3곳에서 분산·운영한다.

유승민 대한체육회장(왼쪽)이 6일 오전(현지시간) 밀라노 급식지원센터를 방문해 선수단에 나가는 첫 한식 도시락을 준비하고 있다. [사진 제공= 대한체육회]

대한체육회는 총 22억원의 예산을 투입해 총 36명(밀라노 15명·코르티나 12명·리비뇨 9명)의 운영 인력을 현지에 파견하고, 대한민국 선수단 130명을 대상으로 한식 도시락을 제공한다. 특히 동계올림픽의 추운 날씨와 산간 지역의 경기장 환경을 고려해 도시락을 따뜻하게 제공할 수 있는 '발열 도시락'을 처음으로 도입한다.

유승민 대한체육회장은 6일 오전 밀라노 급식지원센터를 방문해 선수단에 나가는 첫 도시락 제작 과정에 직접 참여하고 운영 상황을 점검했다. 유 회장은 "개막과 함께 우리 선수단이 본격적인 레이스에 돌입하게 된 만큼, 선수들을 직접 뒷바라지하는 마음으로 첫 한식 도시락 준비에 참여했다"며 "우리 선수들이 정성껏 준비한 도시락을 먹고 힘을 내 좋은 경기를 펼치길 바란다"고 전했다.





이날 선수단에 제공된 도시락은 중식 91식(밀라노 45·리비뇨 23·코르티나 23), 석식 91식(밀라노 45·리비뇨 23·코르티나 23) 등 총 182식으로 세 지역의 선수단 전원이 신청했다. 도시락은 사전 신청을 통해 제작된다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

